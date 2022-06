Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

L’armée russe a annoncé avoir frappé un site abritant des armes fournies par les Occidentaux près de Tchortkiv [située à 140 km au nord de la frontière avec la Roumanie et à 200 km au sud-est de Lviv]. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que « des missiles de croisière Kalibr lancés à partir de la mer (…) ont détruit près de Tchortkiv un grand entrepôt de systèmes de missiles antichars, de systèmes portatifs de défense aérienne et d’obus fournis au régime de Kiev par les Etats-Unis et les pays européens ».

« Hier soir, à 21h46 heures locales, Tchortkiv a été touchée par quatre missiles, tous tirés depuis la mer Noire », a pour sa part affirmé le gouverneur régional, Volodymyr Trouch, lors d’une conférence de presse diffusée sur Facebook, précisant qu'« il y avait 22 blessés, tous hospitalisés ». Parmi les victimes, « il y a sept femmes et un enfant de 12 ans ».

Le chiffre du jour

15. C’est le nombre de « Vkousno i totchka » (Délicieux. Point), premiers « McDonald’s russes », qui ont ouvert leurs portes sous le slogan « Le nom change, l’amour reste ». « Nous essaierons de tout faire pour que nos clients ne remarquent aucune différence, ni en matière d’ambiance, ni en matière de goût, ni en matière de qualité », a assuré le directeur général de la chaîne, Oleg Paroïev.

La chaîne de restaurants qui a remplacé McDonald's a choisi un nouveau logo

2 bâtonnets de frites jaunes et 1 burger jaune-orange. Le service de presse a ajouté que le logo est situé sur un fond vert, ce qui symbolise la qualité des produits. pic.twitter.com/AoPcJ3wz0Q — NTV (@ntvfrance) June 9, 2022

Implanté depuis plus de trente ans en Russie, McDonald’s a suspendu le travail de ses 850 restaurants et 62.000 salariés en mars, puis a quitté définitivement le pays en mai. Très populaires, les restaurants russes représentaient environ 9 % du chiffre d’affaires du groupe américain. Lundi, 50 autres restaurants doivent ouvrir leurs portes, la chaîne prévoyant ensuite la réouverture de 50 à 100 restaurants par semaine à travers le pays.

La phrase du jour

Ils sont venus en Ukraine tuer des civils pour de l’argent. C’est pourquoi je ne vois pas de conditions à une quelconque atténuation ou modification de peine. Le tribunal a infligé une punition parfaitement juste. »

Tels sont les mots du dirigeant de la région séparatiste prorusse de Donetsk, Denis Pouchiline, qui a exclu une révision de la condamnation à mort pour « mercenariat » de deux Britannniques et d’un Marocain faits prisonniers alors qu’ils combattaient au sein des forces ukrainiennes dans le Donbass, qualifiant la sentence de « juste ».

La tendance du jour

L’armée russe se prépare à devoir maintenir ses efforts militaires pendant plusieurs mois encore, malgré ses difficultés à reconstituer ses effectifs, selon le commandement des services de renseignements ukrainiens, cités par l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW). Dans cette perspective, « la Russie a probablement commencé ces dernières semaines à déployer le troisième bataillon de certaines formations de combat » alors que la plupart des brigades « n’engagent normalement au maximum que deux de leurs trois bataillons en même temps », indique le ministère britannique de la Défense.

Les effectifs de ces troisièmes bataillons étant souvent incomplets, Moscou « devra probablement faire appel à de nouvelles recrues ou à la mobilisation de réservistes pour déployer ces unités en Ukraine », précise-t-il.

Reste que les forces russes a continué ce dimanche à bombarder Severodonetsk pour venir à bout des dernières résistances de cette ville stratégique de l’Est de l’Ukraine. Ils ont notamment toujours tenté de déloger les combattants ukrainiens retranchés dans l’usine chimique d’Azot. Les troupes russes lancent « sans succès » des assauts contre Severodonetsk, a affirmé dimanche l’état-major ukrainien, qui avait fait auparavant état de pilonnages intensifs pour « démoraliser » ses forces et remporter le duel d’artillerie inégal.