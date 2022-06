« Le nom change, l’amour reste » : les premiers « McDonald’s russes » ont ouvert leurs portes dimanche sous ce slogan dans le pays nostalgique de la chaîne de fast-food américaine, qui a quitté la Russie en raison du conflit en Ukraine. « Vkousno i totchka » (Délicieux. Point) est le nouveau nom de l’enseigne, dévoilé dimanche à Moscou devant une centaine de journalistes russes et étrangers. Le nouveau logo représente lui deux frites stylisées orange et un point rouge sur fond vert.

« Nous essaierons de tout faire pour que nos clients ne remarquent aucune différence, ni en matière d’ambiance, ni en matière de goût, ni en matière de qualité », a assuré le directeur général de la chaîne, Oleg Paroïev. « Ce ne sera pas pire, c’est sûr. Nous essaierons de faire que ce soit meilleur » qu’avant, a renchéri de son côté le nouveau propriétaire, l’homme d’affaires Alexandre Govor. « Nous espérons que le nombre des clients ne diminuera pas mais au contraire, qu’il augmentera. Surtout que désormais, c’est une entreprise entièrement russe », a-t-il ajouté.

L’entreprise américaine a quitté le pays en mai

Implantée depuis plus de 30 ans en Russie, McDonald’s fut l’une des premières fenêtres sur le monde occidental à s’ouvrir pour les Russes et devint ancrée dans leur quotidien et leur cœur. Très populaires, les restaurants russes représentaient environ 9 % du chiffre d’affaires du groupe américain. Sa décision de suspendre le travail de ses 850 restaurants et 62.000 salariés en mars, puis de quitter définitivement le pays en mai en raison de l’offensive russe en Ukraine lancée le 24 février, a été mal digérée par les Russes.

Une longue file d’attente s’étendait dimanche devant le McDonald’s emblématique de la capitale russe, face à la place Pouchkine – l’un des quinze premiers restaurants à accueillir ses clients dimanche – bien avant l’ouverture officielle qui a eu lieu en grande pompe à 9h. « Des millions des clients ont de nouveau une possibilité de venir dans leur restaurant préféré », a lancé lors de la cérémonie M. Paroïev, alors que M. Govor a salué, ovationné par le public, le retour de ces plats « comparables à rien ».

Emballage neutre, noms des produits modifiés

Lundi, 50 autres restaurants doivent ouvrir leurs portes, la chaîne prévoyant ensuite la réouverture de 50 à 100 restaurants par semaine à travers le pays. Au menu, la même gamme qu’auparavant : cheese et double cheeseburgers, vaste gamme de glaces et de desserts, mais le Filet-O-Fish s’appelle désormais le Fishburger, le Royal Deluxe s’est transformé en Grand Deluxe et le préfixe McDo ne figure plus sur aucun nom.

« Nous avons été obligés de supprimer du menu certains produits car ils font référence directe à McDonald’s, comme le McFlurry et Big Mac », explique Oleg Paroïev. Les prix, eux, ont « légèrement augmenté » en raison de l’inflation frappant la Russie de plein fouet depuis la mise en place de nouvelles sanctions occidentales en février et mars, dans la foulée de l’offensive russe en Ukraine, mais ils restent « raisonnables » selon le directeur général de « Vkousno i totchka ». Quand à l’emballage, il est « neutre » : « aucun mot, aucune lettre » ne doit rappeler le groupe McDonald’s, explique-t-il.