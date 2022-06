La Norvège va étiqueter les produits des colonies israéliennes

Imitant l'Union européenne, le gouvernement norvégien a décidé d’adopter un étiquetage spécifique pour les produits venant des colonies israéliennes, suscitant la condamnation samedi d' 'Israël. Cette décision, qui prévoit également une mention spécifique pour les territoires occupés, « va affecter négativement les relations bilatérales entre Israël et la Norvège, de même que la pertinence de la Norvège pour promouvoir les relations entre Israël et les Palestiniens », a réagi samedi le ministère israélien des Affaires étrangères, dans un communiqué.

La diplomatie israélienne fait ainsi allusion au rôle de médiateur du conflit israélo-palestinien qu’essaie de jouer la Norvège depuis des années, avec comme principal exemple les accords d’Oslo dans les années 1990. Dans un communiqué diffusé vendredi, le gouvernement norvégien a annoncé que l’origine « Israël » ne convenait que pour les produits venant des territoires sous contrôle israéliens au 4 juin 1967. « Les denrées alimentaires originaires des zones occupées par Israël doivent être étiquetées avec la zone d’où provient le produit et (indiquer) s’il provient d’une colonie israélienne si tel est le cas », selon Oslo.

Des produits alimentaires concernés

La mesure s’appliquera aux territoires occupés du plateau du Golan et de la Cisjordanie « y compris Jerusalem-Est », selon le gouvernement norvégien. Elle concerne principalement des importations de vin, d’huile d’olive, de fruits et de légumes. Dans une déclaration à l’agence norvégienne NTB, la cheffe de la diplomatie du pays scandinave a affirmé qu’il ne s’agissait « en aucune façon d’un boycott d’Israël » et que le boycott restait selon Oslo « une mauvaise politique ».

« La Norvège a de bonnes relations avec Israël. Cela doit se poursuivre », a affirmé la ministre Anniken Huitfeldt, membre du gouvernement social-démocrate au pouvoir en Norvège. Ce choix de l’étiquetage spécifique a déjà été fait par la Commission européenne en 2015 et recommandé aux Etats membres puis confirmé par une décision de la Cour de justice de l’UE en 2019. La décision de la justice européenne, rappelle Oslo, avait pour fondement que « les consommateurs ne soient pas induits en erreur par un manque d’étiquetage sur l’origine des produits ».

Sous l’administration Trump, les Etats-Unis avaient eux annoncé l’étiquetage « Israël » pour les produits provenant des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.