Le gouvernement britannique a jugé son post Facebook « incompatible avec le rôle de conseil du gouvernement ». Il a démis samedi Qari Asim, un responsable musulman, de ses fonctions à la tête d’un groupe de travail officiel, en pleine polémique autour du film « La Dame du Paradis » («The Lady of Heaven »).

Déprogrammé par la chaîne de cinémas Cineworld, ce long métrage, sorti en salles début juin, se présente comme le premier à aborder le personnage de Fatima Zahra, la fille du prophète Mahomet et épouse d’Ali, premier imam chiite. Il avait engendré, devant les salles du groupe, de nombreuses manifestations de musulmans jugeant l’œuvre « blasphématoire ».

Incitation à la haine religieuse

Qari Asim, imam et avocat à Leeds, dans le nord de l’Angleterre, avait lui-même posté lundi sur Facebook un commentaire accusant le film de « heurter profondément les musulmans » et avait publié les coordonnées d’une manifestation à Leeds prévue le soir même. Alertées, les autorités britanniques ont mis fin par courrier et « avec effet immédiat » à ses fonctions, estimant que la campagne contre le film « avait conduit à des manifestations incitant à la haine religieuse ».

« Cette implication dans une campagne limitant la liberté d’expression est incompatible avec le rôle de conseil du gouvernement », ont justifié les autorités, pour qui la campagne contre le film a aussi encouragé l’animosité entre communautés chiites et sunnites.