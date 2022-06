Pris la main dans le sac. Selon les médias algériens, le député Abdenacer Ardjoun, membre de la majorité, a tenté une fraude peu ordinaire pour un politicien. L’histoire se déroule à El-Oued, dans la préfecture d’El-Meghaier, à 650 km au sud-est d’Alger. Alors que sa fille passe le Brevet d’enseignement moyen, il aurait chargé le chef de la brigade de gendarmerie locale de lui faire parvenir une enveloppe avec les réponses de l’épreuve de mathématiques.

Le surveillant de la salle a découvert la tentative de triche et porté plainte contre le député et l’officier. Selon un communiqué du tribunal, le député du Front de libération nationale (FLN) et le chef de la gendarmerie locale « ont été placés en détention provisoire » pour tentative de fraude lors d’une épreuve du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et pour « abus de fonctions ». Dans la Constitution algérienne, l’immunité parlementaire d’un député ne couvre que les activités en lien avec son mandat. Et pour cette mise en examen, il sera difficile d’avoir une autre antisèche.