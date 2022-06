Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou échoue à obtenir un siège au Conseil économique et social de l’ONU…

8h47 : Moscou échoue dans sa quête d'un siège au Conseil économique et social de l'ONU

L'Assemblée générale de l'ONU s'est séparée vendredi après six tours de vote infructueux à bulletins secrets, sans élire la Russie, candidate à un siège au Conseil économique et social, l'un des six organes principaux des Nations unies. Plusieurs diplomates ont mis cet échec inédit de Moscou pour cet organe depuis la création de l'ONU sur le compte de son invasion de l'Ukraine qui lui a fait perdre depuis février des soutiens au sein de l'Organisation. Un septième tour de scrutin sera organisé la semaine prochaine.

Lors du premier tour, sur les trois postes à pourvoir pour l'Europe de l'Est au Conseil économique et social, la Slovénie et la Slovaquie avaient facilement gagné un siège. La Russie avait pour sa part obtenu 118 voix face à une candidature de la Macédoine du Nord qui en a remporté 38. Insuffisant pour une majorité requise des deux tiers sur les 193 membres de l'Assemblée générale. Au 6e tour de scrutin, Moscou est tombé à 99 voix, la Macédoine du Nord montant à 81 voix. Deux abstentions ont été comptabilisées, tandis que onze pays n'ont pas participé au vote.