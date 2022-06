L’Ukraine est arrivée à bout du stock d’armes de conception soviétique et russe qu’elle possédait, rapportent des sources militaires américaines. Dès le début du conflit, les Occidentaux se sont mobilisés pour soutenir Kiev qui réclamait des armes et des munitions. Mais craignant que leurs armes de pointe ne tombent aux mains de l’armée russe, ils se sont d’abord tournés vers les anciens pays du bloc soviétique, qui disposaient encore de munitions aux standards soviétiques, pour remplacer celles que les forces ukrainiennes tiraient sur l’armée russe.

Par ailleurs, l’Ukraine faisant autrefois partie de l’Union soviétique, son industrie de la défense est construite autour d’équipements aux normes soviétiques et russes. Des armes légères, des chars, des obusiers et autres armes qui ne sont pas interchangeables avec celles des voisins de l’ouest. Mais depuis que même ces stocks-là sont épuisés, l’Ukraine est donc devenue entièrement dépendante de l’armement occidental.

Flux continu, mais au compte-goutte, de munitions

C’est pourquoi les Etats-Unis et les autres alliés de l’Otan ont décidé de faire fi des risques d’extension du conflit ou de fuites technologiques. Washington a commencé à remettre à l’Ukraine de l’équipement lourd comme des obusiers Howitzers dans un premier temps, puis des équipements de pointe comme les lance-roquettes Himars, des pièces d’artillerie de haute précision et d’une portée supérieure à celles de l’armée russe.

Les alliés s’efforcent de coordonner leur assistance militaire à Kiev, et de la synchroniser de façon que les forces ukrainiennes reçoivent un « flux continu de munitions », mais aussi de pièces détachées et d’armement léger, a expliqué un autre responsable militaire américain. Et si l’armement occidental semble arriver au compte-goutte en Ukraine, c’est parce que les alliés veulent s’assurer que Kiev est capable de l’absorber en toute sécurité et de limiter les risques de bombardement de ses stocks de munitions. Les Etats-Unis envoient donc leur assistance militaire par tranche.