L’ancien président Donald Trump a assuré que l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, dans lequel le pays se replonge jeudi par le biais d’une enquête parlementaire, était « l’un des plus grands mouvements de l’Histoire pour rendre à l’Amérique sa grandeur ».

Après quasiment un an d’enquête, sur les faits et gestes du milliardaire républicain avant, pendant et après l’attaque du Congrès américain, un groupe d’élus présente à 20h00 locales (00h00 GMT vendredi) ses premières conclusions.

« Le fruit d’une campagne coordonnée »

Ils ont promis de révéler comment le chaos de cette journée « a été le fruit d’une campagne coordonnée pour renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 et empêcher le transfert du pouvoir de Donald Trump à Joe Biden ».

Mais pour Donald Trump, cette commission « ne s’est pas penchée une seule minute sur la raison pour laquelle la foule s’est rendue à Washington en grand nombre » le 6 janvier 2021, a-t-il dénoncé jeudi sur son réseau social, Truth Social. Ce jour-là, des milliers de ses partisans s’étaient réunis à Washington pour dénoncer le résultat de l’élection de 2020 qui avait vu perdre l’ex-magnat de l’immobilier. Une foule avait pris d’assaut le siège du Congrès américain, provoquant une onde de choc mondiale.

« Une élection truquée et volée »

« Le 6 janvier n’était pas qu’une manifestation, c’était l’un des plus grands mouvements de l’Histoire de notre pays pour rendre à l’Amérique sa grandeur », a martelé Donald Trump. « Il était question d’une élection truquée et volée », a-t-il assuré, réitérant une nouvelle fois sans preuves cette théorie du complot, maintes fois démontée par les autorités.

Depuis de longs mois, la commission dite du « 6 janvier » - sept démocrates et deux républicains - a entendu plus de 1.000 témoins dont deux enfants de l’ancien président et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur la responsabilité exacte de Donald Trump dans cet événement qui a fait trembler la démocratie américaine.

Les partisans de cette commission jugent son travail essentiel afin de garantir que l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire des Etats-Unis ne se répète jamais. Mais la majorité des républicains dénoncent les travaux de ce groupe d’élus, le principal intéressé Donald Trump fustigeant une « chasse aux sorcières ».