Plus une goutte (ou presque). D’ici à la fin de l’année, près de 90 % des importations de pétrole russe dans l’UE seront interdites, frappées de sanctions décidées par les 27. Une décision qui ne serait toutefois pas si mauvaise pour le régime en place à Moscou, à en croire certains internautes, qui avancent que la Russie bénéficierait de la hausse des prix actuelle et pourrait trouver d’autres marchés pour écouler ses produits pétroliers. C’est aussi l’argument qu' a en partie utilisé Marine Le Pen au micro de France Info le 7 juin : « le pétrole russe sera vendu à d’autres », a-t-elle lancé.

FAKE OFF

Est-ce à dire que l’annonce de l’embargo aurait fait les affaires des exportateurs russes ? Julien Vercueil, professeur de sciences économiques à l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales), note qu' « après des années 2020 et 2021 adverses, le secteur pétrolier russe a bénéficié de conditions de prix exceptionnelles au premier semestre 2022, ce qui a largement compensé la baisse des quantités vendues. » Le chercheur, spécialiste de l’économie russe, note toutefois que la Russie « n’a pas d’influence directe » sur le prix, « qui dépend des conditions globales du marché ».

Ces conditions auraient aussi été favorisées par « la décote de 20 à 30 $ du baril du pétrole russe, qui représente une incitation forte pour les acheteurs », avance dans une note l’IFPEN, un organisme public de recherche sur les énergies. Cette décote « explique la stabilité des ventes russes jusqu’en avril en dépit de l’embargo américain et de la baisse des ventes vers l’UE ».

« L’UE représente un peu plus de la moitié des exportations de pétrole russe »

Par ailleurs, si, « depuis le début de la guerre la hausse des prix du pétrole brut est tendancielle », les prix pourraient toutefois évoluer rapidement à la baisse si deux facteurs intervenaient, remarque Julien Vercueil : « Le premier serait une politique de l’OPEP visant à augmenter significativement la production – un premier mouvement, encore timide, dans ce sens a été fait début juin. Le deuxième est le tassement de la demande de pétrole du fait du ralentissement économique mondial. » La combinaison de ces deux tendances n’est pas encore observée.

Malgré cette hausse actuelle des prix du pétrole, la perte de ce marché du marché de l’UE n’est pas une bonne nouvelle pour l’industrie pétrolière russe. Le chercheur qualifie même cette perte de « critique pour les exportateurs russes ». « L’UE représente un peu plus de la moitié des exportations de pétrole et produits pétroliers russes », rappelle-t-il. Le pétrole et les produits pétroliers sont également des poids lourds dans l’économie russe, ceux-ci ayant représenté l’année dernière « environ 43 % des recettes totales d’exportation de la Russie ».

L’Inde et la Chine, nouveaux débouchés ?

La Russie pourrait se tourner vers d’autres marchés, comme l’Inde et la Chine. Ces deux pays ont « le double avantage d’être deux gros consommateurs de pétrole et de n’avoir pas condamné la guerre d’invasion de l’Ukraine », détaille Julien Vercueil. Toutefois, cela suffira-t-il à « absorber » tout le pétrole qui était auparavant destiné aux 27 ? Cela n’est pas garanti, rajoute le chercheur : « L’Inde et la Chine ne pourront substituer du pétrole russe au pétrole qu’ils achètent habituellement à d’autres fournisseurs que dans la mesure où cela reste dans des limites qu’ils considèrent comme acceptables économiquement et géopolitiquement. C’est plus globalement vers l’ensemble de l’Asie, y compris Asie du Sud-Est, qu’il faudra que la Russie se tourne pour écouler son pétrole, avec la même incertitude que pour l’Inde et la Chine. »

Autre difficulté pour les exportateurs russes, ils perdent avec cet embargo la possibilité d’acheminer une partie du pétrole par oléoduc. Les exportations devraient donc se reporter, au moins en partie, sur les ports et les bateaux. « Ce report peut buter, sinon sur des goulets d’étranglement, du moins sur des surcoûts liés à ces nouveaux modes d’acheminement. »

« On peut être certain aujourd’hui que ces sanctions seront coûteuses pour les exportateurs russes »

Pour répondre aux sanctions, certains acteurs de l’industrie pétrolière russe pourraient imaginer « contourner les sanctions », note le chercheur. Une stratégie risquée, en raison notamment des contrôles.

Recherche de nouveaux marchés, contournement des sanctions, quelles que soient les réponses russes à cet embargo, et même « s’il est difficile de [les] chiffrer à l’avance, on peut être certain aujourd’hui que ces sanctions seront coûteuses pour les exportateurs russes et diminueront, toute chose égale par ailleurs, les recettes en devises et les recettes fiscales de l’Etat russe. »

La Russie veut développer ses exportations de gaz liquide

Ces recettes pourraient aussi être impactées si les 27 venaient à décider d’un embargo sur l’importation de gaz russe. Si le sujet est loin de faire l’unanimité parmi les Européens, samedi, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a déclaré « se préparer » à une telle éventualité. L’Europe est encore plus dépendante de la Russie pour ce marché que pour le pétrole, rappelle Julien Vercueil : « En 2021, 45 % des importations et 40 % de la consommation de gaz de l’UE provenait de la Russie. »

Là encore, la Russie développe des stratégies pour parer à d’éventuels coups de boutoir des 27, notamment en « cherchant à développer ses exportations de gaz naturel liquide. » Ces exportations passent par les ports et non par des oléoducs. Toutefois, le développement des infrastructures nécessaires à ce commerce « est coûteux et prendra du temps », conclut Julien Vercueil.