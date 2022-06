Au total 18.000 enfants et adolescents sont aujourd’hui scolarisés en France. Une partie d’entre eux devrait passer le ZNO, le diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire en Ukraine, dans des lycées français, selon une information dévoilée par France Inter.

520 inscrits pour le moment

Et pour leur éviter de prendre du retard, la France « a répondu favorablement à la demande du gouvernement ukrainien de mettre à disposition dans l’hexagone des centres d’épreuves permettant de passer de manière dématérialisée au cours de l’été un test d’entrée dans les universités ukrainiennes », explique Sylvie Retailleau, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, au micro de France Inter.

Les jeunes intéressés ont jusqu’au 10 juin pour s’inscrire à ces épreuves. Au total ils sont 520 à avoir déposé leur candidature et ils passeront leurs examens à Bordeaux, à Marseille et en Île-de-France. Les épreuves auront lieu « fin juillet ou début août », selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.