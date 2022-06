Russie : "On me demande souvent pourquoi mes messages sur Telegram sont si durs.

La réponse est que je les déteste. Ce sont des bâtards et des dégénérés. Ils veulent la mort pour nous, la Russie. Et tant que je vivrai, je ferai tout pour les faire disparaître." (Dmitri Medvedev) pic.twitter.com/FnaOrwUahW