Les cinq hommes ont été inculpés ce lundi aux Etats-Unis de « sédition » dans le cadre de l’enquête sur l’assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Cette accusation, très rarement utilisée et passible de 20 ans de prison, implique d’avoir comploté contre le gouvernement ou une de ses lois.

Les individus, âgés de 31 à 45 ans et détenus depuis plusieurs mois, faisaient jusque-là l’objet de poursuites pour « association de malfaiteurs » en vue de gêner une procédure officielle ou pour violences. Parmi eux, une figure clé de l’extrême droite américaine, Henry Tarrio, et quatre autres membres de la milice des « Proud Boys ». Seule une poignée, tous membres d’une autre milice radicale baptisée les « Oath Keepers », font également l’objet de poursuites pour « sédition ».

Un grand jury accuse Henry Tarrio et quatre de ses lieutenants d’avoir coordonné l’intrusion d’une centaine de membres de cette milice, créée en 2016, dans le Capitole. Lui-même n’était pas sur place : deux jours plus tôt, il avait été interpellé pour la destruction d’une banderole « Black Lives Matter » et alors qu’il se trouvait en possession de chargeurs d’arme interdits dans la capitale fédérale.