Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Il y a cent jours très exactement, la Russie envahissait l’Ukraine. A l’occasion de ce triste anniversaire, chacun y est allé de son pronostic sur la suite du conflit. « La victoire sera nôtre », a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une courte vidéo diffusée sur Instagram, tandis que le Kremlin estimait lui, avoir atteint « certains résultats », promettant de poursuivre son offensive jusqu’à ce « que tous les objectifs de l’opération militaire spéciale soient remplis ».

Du côté de l’ONU et de l’OTAN, les avis sont moins tranchés. « Cette guerre n’a et n’aura pas de vainqueur », a affirmé Amin Awad, coordinateur de l’ONU en Ukraine. Selon Jens Stoltenberg, il faudra se préparer « à une guerre d’usure » sur le « long terme », qui ne prendra fin que « si la Russie mettait fin à son agression ».

La phrase

L’Ukraine avance vers la famille européenne

Denys Chmygal, le Premier ministre ukrainien, a estimé que le pays avançait « avec confiance vers son objectif : vivre dans un pays démocratique, libre, au sein de la famille européenne ». Kiev espère obtenir d’ici fin juin le statut officiel de candidat à une adhésion à l’Union européenne.

Le chiffre

Environ 20 % du territoire ukrainien sont actuellement contrôlés par la Russie. Cela représente 125.000 km2 en comptant la Crimée occupée depuis 2014. En comparaison, c’est un peu plus que les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur réunies.

La tendance du jour

L’UE a donné le coup d’envoi de son 6e paquet de sanctions contre la Russie. Il s’agit des plus dures depuis décidées par les Vingt-Sept puisqu’il s’agit d’un embargo progressif sur la majeure partie du pétrole russe, une importante source de revenus de Moscou. L’arrêt des importations par bateau de pétrole brut aura lieu dans les six mois et celui des produits pétroliers dans les huit mois.

La revente de produits pétroliers à partir du brut russe est également interdite dans les huit mois au sein de l’UE et vers les pays tiers. La liste noire des Européens est élargie à une soixantaine de personnalités russes. Les sanctions actent aussi l’exclusion de trois établissements financiers russes du système Swift, dont la première banque du pays Sberbank.