Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Etats-Unis : Joe Biden appelle à interdire la vente de fusils d’assaut

Après le massacre dans une école primaire, à Newton, Barack Obama avait lancé un appel similaire, essuyant une larme. Jeudi, Joe Biden a appelé le Congrès américain à trouver une voie pour restreindre les ventes de fusils d’assaut et a fustigé, près de dix jours après le massacre de 19 enfants et deux enseignantes dans une école du Texas, les élus républicains qui s’y opposent. S’il a plaidé pour une interdiction de la vente des armes semi-automatiques comme le AR-15, il sait que c’est peine perdue au Sénat, où le renfort de 10 républicains est nécessaire. Il a demandé à défaut de relever l’âge pour acheter une telle arme de 18 à 21 ans, ou, a minima, de renforcer les contrôles des antécédents.

Jubilé de platine d’Elisabeth II : La reine manquera la messe du jubilé vendredi

La reine Elisabeth II manquera le service d’action de grâce célébré vendredi à la cathédrale Saint-Paul, à Londres, après avoir ressenti « un certain inconfort » au premier jour des festivités organisées pour ses 70 ans de règne, a annoncé jeudi le palais de Buckingham. « La reine a beaucoup apprécié la parade pour son anniversaire aujourd’hui (jeudi) et le défilé aérien mais elle a ressenti un certain inconfort », a indiqué le palais dans un communiqué. « En prenant en considération le trajet et l’activité requise pour le service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, Sa Majesté a conclu à contrecœur qu’elle ne participerait pas », a-t-il ajouté. Cette annonce vient relancer les inquiétudes sur l’état de santé déclinant de l’ultrapopulaire souveraine de 96 ans, qui a du mal à marcher et dont les apparitions officielles sont devenues de plus en plus rares depuis une nuit à l’hôpital en octobre.

Météo : Dix départements du sud-ouest placés en vigilance orange vendredi

Météo-France a placé vendredi dix départements situés dans le sud-ouest en vigilance orange, alertant d'« un fort risque » de chutes de grêles et de rafales de vent. Les départements concernés par les risques d’orages sont : les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. « Ces orages pourront être localement violents, caractérisés par un risque prononcé de fortes rafales et de chutes de grêles de taille importante », prévient Météo-France. Les rafales de vent pourront atteindre 100/120 km/h à certains endroits et les chutes de grêles pourraient être « localement fortes ». Les cumuls de précipitations risquent d’atteindre 20 à 40mm par heure, « voire plus ».