Au revoir ours, thon ou encore épi de maïs... Les faces de pièces de monnaie en Croatie vont changer. Et pour cause : le pays passera à l' euro le 1er janvier 2023. Mercredi, la Commission européenne a estimé que tous les feux étaient au vert. La Banque centrale européenne a également rendu positif, et si les vingt-sept ministres des Finances de l'UE doivent entériner la décision début juillet, aucune opposition n'est attendue. «Je m'attends à ce que la procédure se déroule bien et que la Croatie puisse rejoindre la zone euro dès l'année prochaine», a déclaré le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, qui sera à Zagreb ce jeudi.

La Croatie avait exprimé sa volonté d'adopter la monnaie unique dès son adhésion à l'UE en 2013. Elle est désormais «prête à rejoindre la zone euro au 1er janvier. Cela va renforcer l'économie de la Croatie, en bénéficiant à ses citoyens, ses entreprises et à la société tout entière», a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Cela va «aussi renforcer l'euro», a-t-elle affirmé. Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic s'est déclaré confiant, et a indiqué vouloir «aussi entrer dans l'espace Schengen» de libre circulation en Europe début 2023.

L'économie croate est prête

Le pays méditerranéen dispose d'un important secteur touristique. Le niveau de vie y est équivalent à celui de la Pologne et des Pays Baltes, avec une création de richesses (PIB par habitant) dépassant légèrement la moitié de la moyenne de l'UE. Le taux de chômage atteignait 6,1% en avril. L'économie croate est prête, selon les critères examinés par la Commission et la BCE. En avril, le taux d'inflation harmonisé sur douze mois, à 4,7%, était situé sous la barre fixée de 4,9%.

Les finances sont saines. Le déficit public a atteint 2,9% du produit intérieur brut (PIB) l'an dernier, juste sous la limite des 3%. La dette, à 80% du PIB, dépasse certes le seuil de 60%, mais c'est le cas de la plupart des pays de l'UE et sa trajectoire est nettement à la baisse. Les taux d'intérêt à long terme du pays sont également dans les limites fixées. Enfin, le pays a rejoint le mécanisme de taux de change européen (MCE II) en juillet 2020 et s'y est maintenu sans difficulté. Ce mécanisme fixe une limite de variation de 15% autour du cours de la kuna, la devise croate, établi actuellement à 7,5345 pour un euro. Un taux de change définitif sera fixé en juillet.

L'exception danoise

Malgré cela, l'introduction d'une nouvelle monnaie a suscité des craintes en Croatie où seulement 30% des habitants jugent le pays prêt pour l'euro, selon une étude menée en mars et avril. Quelque 87% de la population pense qu'il entraînera des hausses de prix. «Nous savons que de nombreux citoyens s'inquiètent des augmentations de prix résultant du passage à l'euro, surtout en ces temps de forte inflation. C'est pourquoi il est essentiel que les autorités croates prennent des mesures pour réduire les risques liés aux prix arrondis» à la hausse lors de leur conversion, a déclaré le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni.

Tous les pays de l'UE se sont engagés en théorie à adhérer à l'euro dès qu'ils remplissent les conditions, mais aucun calendrier n'est fixé. Seule exception, le Danemark a négocié une exemption après un référendum en 2000 par lequel les Danois ont rejeté l'euro. Dans son rapport publié mercredi, la Commission estime que la Bulgarie, qui espère adopter l'euro en 2024, ne remplit pas encore les conditions. Cinq autres pays dans l'antichambre de la monnaie unique (Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Suède) sont aussi dans ce cas, mais ils n'ont pas de projet d'adhésion à très court terme.