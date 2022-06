Jubilé de la reine Elisabeth II EN DIRECT : Suivez la cérémonie annonçant le coup d'envoi des festivités

9h33 : Quel est le programme du jour ?

Les festivités débutent à 11 h (heure de Paris) avec Trooping the Colour. Ce défilé militaire, où la famille royale passe en revue des troupes, n'a pas été organisé spécifiquement pour marquer le jubilé de platine. Il a lieu tous les ans pour l'anniversaire officiel du monarque.

Ce jeudi, plus de 1.400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens défileront dans le centre de Londres. Ils partiront de Buckingham Palace, descendront le Mall, l'avenue qui fait face au palais et arriveront au Horse Guard's Parade, en bas de l'avenue.

Harry et Meghan sont attendus pour cette cérémonie, mais ils la regarderont depuis une fenêtre, selon la presse britannique. La reine, âgée de 96 ans, ne passera pas en revue les troupes comme elle le fait habituellement. C'est le prince Charles qui s'en chargera.

D'autres membres de la famille royale, comme Kate, l'épouse du prince William, et la princesse Anne, la seule fille de la reine, devraient défiler dans des calèches.

La famille se retrouvera ensuite sur le balcon de Buckingham Palace, pour regarder passer des avions de la Royal Air Force et saluer la foule. Harry et Meghan, ainsi que le prince Andrew, l'avant-dernier fils de la reine accusé d'agression sexuelle, n'y seront pas, selon la presse britannique.