Guerre en Ukraine EN DIRECT : Gazprom arrête les livraisons de gaz à plusieurs clients européens…

7h08 : Le Maroc craint pour sa croissance

Après une récession en 2020 et un rebond de 2021, le Maroc tablait sur 3,2 % de hausse du PIB cette année mais les « conditions extérieures soudaines et le changement climatique ont chamboulé cette prévision », a reconnu récemment le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Comprendre : une sécheresse exceptionnelle, une mauvaise récolte et une flambée des prix alimentée par la guerre en Ukraine viennent bouleverser l’économie maghrébine.

L’invasion russe, à des milliers de kilomètres de Casablanca, a fait grimper le coût des importations de denrées alimentaires et des carburants à des niveaux records. Cette escalade est aussi imputée à la spéculation locale et aux marges excessives des distributeurs pétroliers. Résultat : en avril, pendant le ramadan, synonyme de dépenses accrues, les prix à la consommation ont augmenté 5,9 % sur un an, entraînés par les produits alimentaires, selon le Haut-commissariat au plan.