C’est un revers pour le camp Trump. Un avocat de l’équipe de campagne d’Hillary Clinton qui était jugé pour avoir menti au FBI à propos de l’ex-candidat républicain a été acquitté, mardi. Michael Sussmann avait été inculpé par le procureur spécial John Durham chargé d’enquêter sur la genèse de l’affaire russe par l’ancien ministre de la justice de l’administration Trump Bill Barr.

Pendant la présidentielle de 2016, l’avocat était allé voir le FBI pour signaler de possibles liens troubles entre le candidat républicain et la banque russe Alfa bank sans signaler qu’il était employé par la campagne d’Hillary Clinton.

« Spygate »

Après des contacts dissimulés entre plusieurs membres de l’équipe de la campagne de Donald Trump et des responsables russes, le FBI commencé d’enquêter. Le procureur spécial Robert Mueller avait ensuite hérité du dossier, mais conclu qu’il n’y avait pas de quoi inculper Donald Trump, principalement car il avait estimé de pas disposer de ce pouvoir, préférant botter en touche et laisser le Congrès trancher via l’impeachment.

Quelques semaines après la publication du rapport Mueller, Bill Barr, le ministre de la Justice de l’administration Trump, avait nommé un procureur spécial, John Durham, affirmant à des élus républicains que la campagne de Donald Trump avait été visée par une campagne d’espionnage. Ce « spygate » a régulièrement été dénoncé par Donald Trump, qui avait vu dans l’inculpation de l’avocat Mike Susseman une confirmation de ses soupçons. Mais l’avocat, qui plaidait la bonne foi, a visiblement convaincu le jury.