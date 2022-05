Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? Le récap du mardi 31 mai.

L’info du jour

Une partie de la ville charnière de Severodonetsk est à présent contrôlée par les Russes. Les forces du Kremlin sont entrées dans la ville du Donbass, dernier bastion de Kiev dans la région. L’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW) estime que les Russes contrôlent le nord-est et le sud-est de la ville et poursuivent leur progression. Cette ville de quelque 100.000 habitants avant la guerre est aujourd’hui en grande partie détruite et désertée. Severodonetsk est bombardée depuis des semaines par les forces russes et les séparatistes prorusses qui combattent à leurs côtés. Des dizaines de civils y ont perdu la vie

La phrase du jour

Notre objectif est toujours le même : stopper la guerre sans participer »

Le président français s’est exprimé à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles, consacré au soutien à l’Ukraine et aux sanctions contre la Russie. Emmanuel Macron s’est félicité de la décision de l’UE de réduire ses importations de pétrole russe des deux tiers d’ici la fin de l’année tout en répétant que Paris ne participera pas à un conflit armé.

Le chiffre du jour

11. Il s’agit du nombre d’années de prison auxquelles ont été condamnés deux soldats russes ce mardi. Alexandre Bobykine et Alexandre Ivanov ont été reconnus coupable de « violation des lois et coutumes de la guerre », à l’issue d’un procès qui avait commencé mi-mai près de la ville de Poltava. Ils sont accusés d’avoir bombardé au lance-missile multiple deux villages dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, des accusations qu’ils ont assumées.

La tendance du jour

A défaut d’être dans toutes les bouches, les céréales sont sur toutes les lèvres. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi avoir proposé à Vladimir Poutine le vote d’une résolution à l’ONU. Ce dernier permettrait de lever le blocus russe du port d’Odessa et permettre l’exportation des céréales ukrainiennes qui y sont bloquées.

D’après Moscou, les pays occidentaux sont responsables de la pénurie de céréales. Ils « ont créé une tonne de problèmes artificiels en fermant leurs ports aux navires russes, en supprimant des chaînes logistiques et financières », a déclaré ce mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov qui estime que le camp occidental fait de la « com' sur la sécurité alimentaire ». Il n’est pas certain qu’un arbitrage des Nations Unies soit suffisant pour débloquer la situation.