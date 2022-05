Après l’émotion, les débats ? Joe Biden est arrivé dimanche dans la ville texane d’Uvalde, cinq jours après la tuerie dans une école primaire, pour apporter toute son empathie aux proches endeuillés par cette fusillade qui a choqué l’Amérique et relancé le débat sur les armes à feu.

« On ne peut pas rendre les drames illégaux, je le sais. Mais on peut rendre l’Amérique plus sûre », a plaidé samedi le président des Etats-Unis, regrettant que « dans tant d’endroits, tant d’innocents soient morts ».

Dix-neuf enfants et deux enseignantes ont péri mardi dans l’école Robb d’Uvalde sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans à peine, l’une des pires fusillades des dernières années dans le pays.

« Perdre un enfant, c’est comme si l’on vous arrachait une partie de votre âme »

Le démocrate de 79 ans, qui a lui-même perdu deux de ses enfants -- sa fille encore bébé dans un accident de voiture, et un fils adulte suite à un cancer --, avait évoqué sa propre souffrance peu après la tuerie. « Perdre un enfant, c’est comme si l’on vous arrachait une partie de votre âme », avait-il dit mardi. « Rien n’est plus jamais pareil. »

A Uvalde, le couple Biden se rendra d’abord au mémorial érigé pour les victimes devant l’école primaire, avant de participer à une messe à la mi-journée. Dans l’après-midi, ils rencontreront des familles de victimes et des survivants du massacre, puis des membres des équipes de secours.

Connu pour son empathie, Joe Biden saura sans doute trouver les mots face à la souffrance des proches.

Combattre le lobby des armes ?

Mais le chef de l’Etat peut difficilement promettre des actes à ceux qui réclament un encadrement plus strict des armes à feu.

Même si des élus américains ont fait preuve dimanche d’un optimisme prudent sur l’adoption de lois plus strictes sur la régulation des armes, après la tuerie dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, qui a choqué le pays.

Comme chaque massacre avant elle, la fusillade de mardi, dans laquelle 19 enfants et deux enseignantes ont péri, a relancé les appels à une action politique sur les armes. « Je sais, après chacune de ces tueries, il y a des discussions à Washington, et elles n’aboutissent jamais. Mais, cette fois, il y a plus de républicains prêts à discuter », a déclaré sur la chaîne ABC le sénateur démocrate Chris Murphy, qui avait « supplié » mardi ses collègues d’agir.

Ressenti similaire pour son collègue démocrate Dick Durbin, qui a évoqué sur CNN « un état d’esprit différent » parmi les élus, tout en admettant « ne pas pouvoir être sûr » qu’ils parviendraient à s’entendre.

Quelles pistes pourraient mettre d’accord certains élus ?

Car il faudra trouver des compromis. Les élus de l’étroite majorité parlementaire démocrate doivent convaincre quelques républicains pour rassembler la majorité qualifiée nécessaire. Il s’agit de voir si les républicains vont « faire preuve de courage politique », a indiqué Dick Durbin.

Parmi les pistes évoquées figure une généralisation de l’examen des antécédents psychiatriques et judiciaires des acheteurs d’armes. Améliorer cet examen est une solution « sur laquelle on pourrait se mettre d’accord », a affirmé un élu républicain du Texas à la chambre des représentants, Dan Crenshaw sur CNN, tout en semblant sceptique sur son utilité.

Autre option citée, une loi permettant le retrait temporaire des armes d’une personne dont le comportement a été signalé comme dangereux. Les élus discutent aussi de la possibilité de relever l’âge pour acheter une arme. Le tireur d’Uvalde avait à peine 18 ans, comme beaucoup d’auteurs de massacres. « Relever l’âge nécessaire pour acheter une arme à 21 ans semble une évidence », a dit un autre élu républicain à la chambre des représentants Adam Kinzinger sur ABC, favorable à un encadrement plus strict.

Les regards se tournent aussi vers la Floride, qui avait durci ses restrictions sur les armes après un massacre dans un lycée à Parkland, en 2018. L’Etat avait également « investi davantage dans la santé mentale et la sécurité à l’école », a salué Chris Murphy, mettant en avant des idées plus populaires dans le camp conservateur.

Une interdiction des fusils d’assaut, type d’arme utilisée à Uvalde, semble plus difficile à imposer. « Nous devons être réalistes quant à ce que nous pouvons faire », a jugé Dick Durbin, rappelant que plus de 20 millions de fusils AR-15 étaient déjà en circulation aux Etats-Unis.