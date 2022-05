Un citoyen français a été enlevé vendredi à Port-au-Prince, a indiqué samedi le porte-parole de la police nationale d’Haïti, pays où les rapts commis par des membres de gangs sont devenus quotidiens.

« La police est informée de l’enlèvement hier d’un ressortissant français », a annoncé Gary Desrosiers, sans fournir de détails sur l’identité de la victime.

Des rapts récurrents

L’enlèvement s’est produit au cours de la journée dans un quartier résidentiel situé au cœur de la ville, a précisé le porte-parole. Les gangs, qui contrôlent depuis plusieurs décennies les quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince, ont étendu leur emprise ces dernières années. Si les bandes criminelles s’affrontent d’abord entre elles pour agrandir leur zone d’influence, elles s’en prennent également à la population.

Entre fin avril et début mai, au moins 148 personnes ont ainsi été tuées par des gangs dans les quartiers du nord de Port-au-Prince, en proie à des affrontements entre groupes rivaux. Les gangs enlèvent chaque jour des habitants de tout niveau socio-économique, exigeant des rançons de plusieurs milliers voire dizaines de milliers de dollars américains. Les rapts d’étrangers sont aussi récurrents.

Deux religieux français enlevés en avril 2021

En avril 2021, deux religieux français, voyageant au sein d’un groupe de 10 personnes, avaient été retenus otages pendant trois semaines par un des gangs les plus puissants du pays, qui contrôle la région située entre Port-au-Prince et la frontière avec la République dominicaine. Le 8 mai, ce même groupe criminel a enlevé douze personnes, dont huit jeunes citoyens turcs, qui circulaient en bus entre Santo Domingo et Port-au-Prince.

Seuls le chauffeur du véhicule et l’hôtesse employée par la compagnie de transport ont pour l’heure été libérés. Depuis le début du mois, la police haïtienne a arrêté plusieurs membres présumés de gangs et d’autres ont été tués lors d’opérations mais les forces de l’ordre, dont l’armement laisse à désirer face au véritable arsenal des bandes criminelles, ne parviennent pas à endiguer la progression de la criminalité à travers la capitale.