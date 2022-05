Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les séparatistes disent avoir conquis la localité clé de Lyman dans le Donbass...

9h47 : Les Fidji rejettent un recours visant à empêcher les États-Unis de saisir un superyacht russe

Un tribunal fidjien a rejeté vendredi un recours visant à empêcher les autorités américaines de saisir le superyacht russe Amadea, qui appartiendrait à un oligarque russe sanctionné.

Le yacht de 300 millions de dollars et de 106 mètres de long, lié par les États-Unis à l’oligarque milliardaire et homme politique Suleiman Kerimov, a été saisi à son arrivée aux Fidji il y a un mois, à la demande de Washington.

Les propriétaires enregistrés du yacht, Millemarin Investments, ont nié que Kerimov en soit le propriétaire et ont fait valoir que la loi fidjienne en vertu de laquelle l’Amadea a été retenu ne permettait pas aux États-Unis de le saisir. Dans une décision écrite, la Cour d’appel a déclaré qu’elle rejetait l’appel de Millemarin Investments, mais a également indiqué que le jugement ne devait pas prendre effet avant sept jours.