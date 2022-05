Un séisme de magnitude 7,2 a ébranlé ce jeudi le sud du Pérou, a annoncé l’Institut de géophysique américain (USGS), sans faire de dégâts ni de victimes, selon les autorités péruviennes. La secousse a été enregistrée à 7 heures, avec un épicentre proche de la ville d’Azangaro, près du lac Titicaca, et à une profondeur d’environ 200 kilomètres, a précisé l’institut.

Le Centre sismique national péruvien a évalué la magnitude à 6,9, avec un épicentre à environ 240 km de profondeur. La grande profondeur du séisme dans les hautes Andes péruviennes a fait que l’onde de choc a été plus importante et a touché les régions de Tacna (frontalière avec le Chili), Moquegua, Cusco et Arequipa, selon les autorités péruviennes.

« Pour l’heure, en raison du niveau d’intensité de la secousse à la surface, il ne devrait pas causer de dégâts, mais effrayer » la population, a déclaré à la radio RPP Hernando Tavera, directeur de l’Institut géophysique péruvien. « Lorsque le séisme est plus profond, la secousse du sol est moindre. Le rayon de la perception est plus grand que la secousse. Toute la région sud du Pérou a été affectée par le séisme », a expliqué Hernando Tavera.