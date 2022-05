Inlassablement, le pouvoir ukrainien plaide auprès de ses alliés pour recevoir plus d’armes. L'Ukraine a grandement besoin d’unités mobiles capables d’envoyer plusieurs roquettes simultanément, pour avoir des armes égales face à la puissance de feu de la Russie, a ainsi insisté mercredi à Davos le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

« La bataille pour le Donbass ressemble beaucoup aux batailles de la Seconde Guerre mondiale », a indiqué Dmytro Kuleba aux journalistes après une série de discussions, au Forum économique mondiale dans la station suisse, avec des responsables gouvernementaux et des chefs d’entreprise. Le ministre a notamment expliqué que « certains villages et villes n’existent plus » dans cette région de l’Ukraine, qui essuie ces derniers jours des bombardements intensifs. « Ils ont été réduits en ruines par les tirs d’artillerie russe, par des systèmes russes de lancement de multiples roquettes ».

Chaque jour à attendre « des gens sont tués »

La Russie est mieux équipée que l’Ukraine pour un certain nombre d’armes lourdes. Mais selon Dmytro Kuleba, le plus grand déséquilibre concerne les lanceurs capables d’envoyer plusieurs roquettes simultanément. Kiev en a demandé à Washington, et c’est « vraiment l’arme dont nous avons grandement besoin », a assuré le ministre. « Les pays qui traînent des pieds sur la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine, doivent comprendre que chaque journée qu’ils passent à décider, peser différents arguments, des gens sont tués ».

Le ministre a par ailleurs appelé la communauté internationale à « tuer les exportations russes », estimant que Moscou devait cesser de « gagner de l’argent et de l’investir dans une machine de guerre qui tue, viole et torture des Ukrainiens ».

Par ailleurs, face aux inquiétudes quant à l’incapacité actuelle de l’Ukraine à exporter ses céréales en raison du blocage de ses ports par les Russes, il a fait état de discussions de Kiev avec les Nations unies sur la possibilité d’un passage sécurisé à partir du port d’Odessa. Celui-ci devrait être déminé, et Kiev aurait besoin de garanties pour s’assurer que la Russie ne l’attaque pas. « En fin de compte, toute l’histoire avec ce corridor est une question de confiance envers la Russie », a résumé le ministre. « Nous travaillons avec les Nations unies pour trouver un moyen de répondre à cette inquiétude sur la sécurité ».