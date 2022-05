Le groupe djihadiste Daesh a revendiqué mercredi soir des attaques contre trois minibus qui ont fait au moins dix morts et une quinzaine de blessés, plus tôt à Mazar-i-Sharif, dans le nord de l’Afghanistan. « Les soldats du califat ont fait exploser deux bombes placées sur deux bus (…) et une troisième bombe sur un troisième bus », a indiqué Daesh via ses chaînes Telegram.

A Kaboul, un autre attentat à la bombe a visé dans la soirée de mercredi une mosquée, tuant au moins deux personnes et en blessant dix autres, a indiqué le ministère de l’Intérieur afghan. L’hôpital d’urgence de Kaboul a de son côté tweeté un bilan de cinq tués et de 22 blessés. Le ministère a déclaré que la bombe avait été placée à l'intérieur d'un ventilateur dans la mosquée.

Le nombre d’attentats a diminué dans le pays depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août, mais une série d’attaques meurtrières à la bombe, dans lesquelles des dizaines de personnes ont trouvé la mort, a frappé le pays fin avril, pendant le mois saint du ramadan.