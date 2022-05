Une habitante a été victime d’une balle perdue. Avec elle, ce sont onze personnes qui ont été tuées ce mardi matin au Brésil. Cette tragédie s'est produite lors d’une opération policière dans la favela Vila Cruzeiro, dans la zone nord de Rio de Janeiro, a annoncé la police militaire, évoquant 10 « criminels présumés » et une habitante du quartier.

La police militaire, qui mène fréquemment ce genre d’opérations matinales dans les favelas de Rio, a assuré avoir été accueillie par des tirs dans la partie haute de la favela alors qu’elle entamait une opération destinée à « localiser et capturer des criminels ». Parmi les suspects recherchés, figurent des « chefs de gangs cachés dans la favela », certains d’entre eux « originaires d’autres régions du Brésil », notamment du nord-est.

Raid le plus meurtrier de l’année

Il s’agit du raid le plus meurtrier depuis un an à Rio. En mai 2021, une opération policière dans la favela de Jacarezinho avait fait 28 morts, dont un policier, le bilan le plus lourd de l’histoire de la ville. Selon le site d’informations G1, l’opération visait mardi particulièrement le « Comando Vermelho » (commando rouge), l’une des principales factions criminelles du pays.

La police a fait état de fusillades dans la partie haute de Vila Cruzeiro, « y compris dans la forêt » qui recouvre une partie de la colline. Sept fusils d’assaut, cinq pistolets, dix motos et six voitures ont été saisis lors de l’opération.