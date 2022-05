Vous avez raté les derniers événements liés à la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? ​La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Le tout premier soldat russe, jugé en Ukraine pour crime de guerre, a été condamné à la prison à perpétuité. Le sergent Chichimarine, 21 ans, avait admis avoir abattu Oleksandre Chelipov, un civil de 62 ans, dans le nord-est du pays au cours des premiers jours de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. « Le meurtre a été commis avec une intention directe », a déclaré le juge. « Chichimarine a violé les lois et coutumes de la guerre », a estimé le juge Serguiï Agafonov du tribunal de Kiev.

L’avocat du jeune soldat au visage juvénile et au crâne rasé a immédiatement annoncé qu’il ferait appel. « C’est la condamnation la plus sévère et toute personne sensée ferait appel », a déclaré maître Viktor Ovsiannikov. « Je demanderai l’annulation du verdict », a-t-il déclaré.

La phrase

« Les sanctions de la communauté internationale contre Moscou devraient être maximums. »

Lors d’un discours en visioconférence durant la réunion du Forum économique mondial à Davos en Suisse, Volodymyr Zelensky a exigé une intensification des sanctions contre la Russie. Le président ukrainien souhaite notamment qu’il n’y ait plus aucun commerce avec la Russie.

Le chiffre

130 cafés sous licence Starbucks vont définitivement fermer en Russie. La chaîne américaine, a annoncé avoir pris la décision de quitter le pays où elle s’était implantée en 2007. Starbucks va cependant continuer à payer les quelque 2.000 employés travaillant en son nom pendant six mois

La tendance du jour

Moscou continue à intensifier sa puissance de feu sur le Donbass en concentrant toutes ses forces dans les régions de Lougansk et Donetsk. L’armée russe a également transféré l’un de ses plus récents navires de guerre, l’amiral Makarov, en mer Noire, renforçant ainsi sa flotte de sept navires amphibies et de deux navires lance-missiles. Cette manœuvre augmente la probabilité de frappes de missiles près d’Odessa.

Cependant, la Russie serait en train d’examiner le plan de paix proposé par l’Italie. Rédigé par les diplomates du ministère italien des Affaires étrangères, il prévoit différentes étapes dont un cessez-le-feu en Ukraine, l’autonomie de la Crimée et du Donbass, l’entre dans l’UE de l’Ukraine et un nouvel accord de sécurité en Europe.