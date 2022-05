Il y a trente ans, le juge Giovanni Falcone mourrait dans un attentat à la bombe orchestrée par la mafia sicilienne Cosa Nostra. Ce lundi, l’Italie lui rendait hommage. « Grâce au courage, au professionnalisme, à la détermination de Falcone, l’Italie est devenue un pays plus libre et plus juste », a affirmé le Premier ministre Mario Draghi dans un communiqué.

« Falcone et ses collègues du pool antimafia de Palerme n’ont pas seulement infligé des coups décisifs à la mafia. Leur héroïsme a enraciné les valeurs de l’antimafia dans la société, chez les nouvelles générations, dans les institutions républicaines », a-t-il ajouté.

Symbole du sursaut de l’Etat italien face à Cosa Nostra

Le 23 mai 1992 à 17h58, une charge de 500 kilos de TNT et nitrate d’ammonium éventre une portion de l’autoroute qui mène à l’aéroport de Palerme, pulvérisant une voiture de l’escorte du juge Falcone, projetée à plusieurs centaines de mètres. Les trois policiers à bord sont tués. Dans l’autre voiture, une Fiat Croma blanche blindée, le juge Falcone, qui conduit, et son épouse Francesca Morvillo, côté passager, sont mortellement blessés. Seul leur chauffeur, assis à l’arrière, survit.

Le juge Falcone, symbole du sursaut de l’Etat italien face à Cosa Nostra, avait notamment instruit le premier « maxi-procès » de la mafia ayant conduit en 1987 à la condamnation de centaines de mafieux.