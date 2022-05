Guerre en Ukraine EN DIRECT : Joe Biden reçoit ce jeudi les dirigeants suédois et finlandais à la Maison-Blanche…

6h33 : Washington s’active pour élargir l’Otan à la Finlande et à la Suède

Les Etats-Unis ont affiché mercredi un soutien déterminé à la demande d’adhésion à l’Otan de la Finlande et de la Suède, s’activant pour lever l’opposition turque.

« Je salue avec chaleur et soutiens avec force les candidatures historiques de la Finlande et de la Suède », a déclaré Joe Biden. Il s’est dit « impatient de travailler avec le Congrès américain et avec nos alliés de l’Otan pour faire rapidement entrer la Finlande et la Suède dans la plus solide alliance de défense de l’histoire ».

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a surtout rencontré mercredi à New York son homologue turc Mevlut Cavusoglu pour tenter de débloquer la situation avec Ankara. « Nous voulons surmonter les divergences par le dialogue et la diplomatie », a assuré Mevlut Cavusoglu, semblant laisser la porte ouverte à une solution. Il a d’ailleurs qualifié cette rencontre d'« extrêmement positive ».