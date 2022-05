Guerre en Ukraine EN DIRECT : La victoire du groupe ukrainien Kalush Orchestra à l’Eurovision galvanise le pays…

9h16 : « On se prépare à de grandes offensives à Severodonetsk » dans la région de Lougansk

Que se passe-t-il à l’est du pays ? « On se prépare à de grandes offensives à Severodonetsk, et autour de l’axe Lyssytchansk-Bakhmout », a affirmé Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, décrivant une situation humanitaire de plus en plus critique. « La région de Lougansk est constamment sous un feu chaotique (…) il n’y a absolument ni gaz, ni eau ni électricité », a-t-il affirmé samedi soir.

Les Russes tentent notamment depuis trois semaines, sans succès, de franchir la rivière Severskyi Donets, au niveau du village de Bilogorivka. Dans ce village quasi désert, une équipe de l’AFP a vu les routes jonchées d’équipements militaires abandonnés. Il ne restait que trois coins couverts de suie d’une école bombardée il y a une semaine, une frappe que Kiev présente comme l’un des plus graves crimes commis par les forces russes depuis le début de leur invasion de l’Ukraine, avec 60 civils tués.