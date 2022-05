L’offensive russe en Ukraine ne faiblit pas. Les combats se concentrent toujours dans l’est du pays, même si les bombardements visent toujours d’autres villes et que l’île aux Serpents est disputée. Pendant ce temps, l’Occident veut se passer du pétrole russe et la Finlande souhaite entrer dans l’Otan. Comme chaque semaine, 20 Minutes fait le tour de la guerre en Ukraine en quatre infographies.

La ligne de front largement stabilisée au 79e jour de guerre

Carte de la situation militaire en Ukraine le 13 mai 2022 à 7 heures GMT. - Simon MALFATTO, Sophie RAMIS, Kenan AUGEARD / AFP

Le pont terrestre voulu par la Russie entre le Donbass et la Crimée est presque achevé et semble solidement contrôlé par l’armée russe, bien que l’usine Azovstal résiste à Marioupol. Selon le ministère britannique de la Défense, la Russie fait des « efforts significatifs » dans les régions d’Izioum et de Severodonetsk pour effectuer une percée vers Kramatorsk, la grande ville de la partie du Donbass sous contrôle ukrainien.

Ailleurs, la ligne de front bouge très peu, et semble même favorable aux Ukrainiens qui repoussent la Russie des faubourgs de Mykolaïv au sud et de Kharkiv au nord-est. La région de Kherson, occupée par l’armée russe, pourrait demander son annexion à Vladimir Poutine selon les autorités pro-russes.

Comment adhérer à l’Otan ?

Le processus en six étapes pour rejoindre l'Otan. - Laurence SAUBADU, Sabrina BLANCHARD, Eléonore HUGHES / AFP

Alors que l’exécutif finlandais s’est prononcé pour une adhésion « sans délai » à l’Otan, et qu’un rapport officiel suédois soutient également cette option, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est montré hostile à l’idée ce vendredi. Cette déclaration jette un froid sur un processus appuyé jusqu’ici par la plupart des membres de l’Otan et par le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg prêt à les accueillir « à bras ouverts ». Une fois la décision prise par un pays tiers d’adhérer, les membres de l’Otan doivent en effet accepter à l’unanimité de l’inviter à les rejoindre.

Pourtant, ces candidatures marqueraient un véritablement basculement dans l’équilibre des forces, après des décennies hors des alliances militaires pour Helsinki et Stockholm. Selon les derniers sondages, la moitié des quelque dix millions de Suédois sont désormais favorables à une entrée dans l’alliance, une part qui grimpe aux deux tiers si la Finlande adhère également. Et en Finlande, qui partage 1.300 kilomètres de frontière avec la Russie, ce sont plus des trois quarts de la population de 5,5 millions d’habitants qui veulent rejoindre le parapluie de l’Otan.

Parmi les réfugiés, de nombreux travailleurs qualifiés

Répartition de la qualification des travailleurs réfugiés selon les pays. - Laurence SAUBADU, Jonathan WALTER, Sylvie HUSSON / AFP

Plus de six millions d’Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l’invasion par l’armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. Parmi eux, 2,75 millions sont en âge de travailler selon l’Organisation internationale du travail et « voudront peut-être chercher un emploi dans ces pays » si les circonstances les obligent à rester longtemps dans leur pays d’accueil.

Et les femmes et les enfants représentant 90 % des réfugiés, tandis que les hommes de 18 à 60 ont interdiction de quitte l’Ukraine, ce sont surtout des travailleuses qui sont susceptibles de chercher un emploi. Près de la moitié de ces travailleuses occupait un emploi hautement qualifié, contre 15 % qui avaient un emploi peu qualifié. C’est donc un véritable défi pour les pays accueillants d’intégrer ces réfugiées sur le marché du travail, en particulier la Pologne, qui a vu affluer près de 200.000 Ukrainiennes hautement qualifiées.

Le G7 veut se passer du pétrole russe

Part du pétrole russe dans les importations des pays du G7. - Sabrina BLANCHARD, Patricio ARANA / AFP

Réunis en visioconférence à l’occasion du 8 mai, les membres du G7 ont pris l’engagement de se passer du pétrole russe à terme, sans calendrier précis. « Le G7 tout entier s’est engagé aujourd’hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe », a annoncé dimanche la Maison Blanche dans un communiqué. Cette décision « va porter un coup dur à la principale artère irriguant l’économie de (Vladimir) Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre » contre l’Ukraine, affirme l’exécutif américain.

Le secteur des énergies est celui où les sanctions occidentales avancent le moins, du fait de la dépendance de certaines économies au pétrole ou au gaz russes. Pour les membres européens du G7, cet engagement pourrait se fondre rapidement dans l’embargo décidé à l’échelle de l’Union européenne, si les Vingt-Sept se mettent d’accord. Mais le pétrole russe ne sera pas facile à remplacer pour tout le monde. L’Allemagne en importait ainsi 800.000 barils par jour en novembre 2021, soit plus de 20 % de ses importations.