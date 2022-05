Censé être une célébration triomphale des prouesses martiales de la Corée du Nord, un défilé militaire géant pour célébrer la fondation de l’armée pourrait avoir involontairement propagé le Covid-19 dans tout le pays, selon les experts.

Premier cas dans le pays

La Corée du Nord a annoncé vendredi son premier mort du Covid-19, précisant que le virus s’est déjà répandu à travers tout le pays, une « fièvre » s’étant « propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril » selon l’agence de presse officielle KCNA.

Pour Hong Min, chercheur à l’Institut coréen pour l’unification nationale, basé à Séoul, l’actuelle épidémie de Covid-19 est « étroitement liée à la parade du 25 avril », un gigantesque défilé militaire à l’occasion du 90e anniversaire de l’Armée populaire révolutionnaire de Corée.

Des milliers de personnes non masquées

Les images de l’événement diffusées par la télévision d’État montrent des milliers de personnes – non masquées et sans distanciation sociale – entassées sur la place Kim Il Sung à Pyongyang pour voir défiler les soldats et applaudir le passage de chars, de lance-roquettes et de gros missiles balistique intercontinentaux (ICBM).

« Plus de 20.000 personnes se sont préparées à la parade deux mois avant l’événement et sont restées dans la capitale pour des séances de photos avec Kim Jong Un », a ajouté Hong Min.