Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La Finlande s’est décidée : elle va rentrer dans l'Otan. Le président et la Première ministre du pays, Sauli Niinistö et Sanna Marin, se sont dit favorables ce jeudi à une adhésion « sans délai » à l’Otan. La candidature formelle doit arriver dimanche pour ce pays nordique qui partage 1.300 km de frontière avec la Russie. Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, Berlin, Paris et Washington ont assuré la Finlande de leur soutien.

La Russie sera « forcée de prendre des mesures de représailles à la fois de nature militaro-technique et autre, afin d’empêcher les menaces à sa sécurité nationale » en réponse à la candidature de la Finlande à l’Otan, a rétorqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué ce jeudi. Il regrette ce « changement radical dans la politique étrangère du pays ».

La phrase du jour

Torture et disparitions forcées, violences sexuelles et de genre, la liste des crimes russes est interminable. »

C’est ce qu’a déclaré la Première vice-ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Emine Dzhaparova, à l’ouverture des débats du Conseil des droits humains. Elle a alors brandi une feuille sur laquelle un petit garçon violé devant sa mère a dessiné un tourbillon de lignes noires. « L’agression russe s’accompagne, chaque jour, de découvertes toujours plus macabres et insoutenables », a abondé l’ambassadeur français Jérôme Bonnafont.

Le chiffre du jour

1 milliard. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé avoir levé 1 milliard d’euros auprès de ses donateurs pour l’Ukraine. Ces fonds seront déployés en plus des 2 milliards d’euros d’un « fonds de résilience » qui avaient déjà été débloqués au début de l’invasion russe en Ukraine.

La tendance du jour

Il y a de l’eau dans le gaz ce jeudi : tous les regards sont tournés vers les ressources énergétiques russes. Moscou riposte aux sanctions occidentales en ciblant le secteur de l’énergie. La Russie a imposé des sanctions à plus de 30 sociétés énergétiques occidentales, dont la plupart appartiennent à Gazprom Germania, la filiale allemande du géant gazier russe, que l’État allemand a placé sous son contrôle.

De son côté, Gazprom a annoncé cesser d’utiliser le gazoduc appartenant à EuRoPol GAZ pour le transit via la Pologne, une réponse aux sanctions occidentales. Le géant russe a aussi annoncé que le transit de gaz russe via l’Ukraine était en baisse de près d’un tiers ce jeudi.





Face à cette situation, le ministre allemand de l’Energie a accusé ce jeudi la Russie d’utiliser désormais l’énergie « comme une arme ». Le transit de gaz russe via l’Ukraine vers la première économie européenne a baissé de près de 40 % en deux jours selon les données des opérateurs.