Quand y’en a plus y’en a encore. Invité de BFMTV-RMC, le ministre de la Santé, Olivier Veran a rassuré que la situation épidémique, tout en évoquant la possible apparition de nouveaux variants issus d’Omicron.

Levée du masque ce lundi

Depuis la suspension du pass vaccinal le 16 mars, le masque n’était plus obligatoire que dans les transports en commun. Ce dernier bastion du Covid-19 va tomber. « A partir de lundi 16 mai, le masque ne sera plus obligatoire dans l’ensemble des transports en commun », a déclaré Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres. Sont concernés notamment le métro, le bus, le train, l’avion et les taxis, précise son cabinet.

Au micro de nos confrères de BFMTV-RMC ce jeudi, Olivier Véran a justifié cette démarche, malgré les 40.000 nouveaux cas détectés quotidiennement.

« La situation est sous contrôle. Nous connaissons les risques, nous sommes protégés collectivement face à cette vague de variant Omicron que nous avons affronté avec un minimum de dégât sanitaire », a-t-il assuré. « On met des mesures de freinage quand il le faut, et on les relève progressivement à mesure que les contaminations diminuent ».

Le ministre de la Santé a cependant précisé que le masque demeurait « recommandé », « pour toutes les personnes qui s’estiment menacées par le virus » et n’en excluant pas la possibilité de devoir le porter à nouveau en cas de nouveau pic épidémique ou de nouveau variant à l’automne.