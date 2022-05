Guerre en Ukraine EN DIRECT : Pour Ursula von der Leyen, la Russie « est aujourd’hui la menace la plus directe pour l’ordre mondial »…

6h59 : Les responsables de l’UE critiquent Moscou et appellent Pékin à jouer collectif

Les plus hauts responsables de l’Union européenne, en visite ce jeudi à Tokyo, ont affirmé que la Russie constituait la « menace la plus directe » pour l’ordre international et ont invité la Chine à « défendre le système multilatéral ».

La Russie « est aujourd’hui la menace la plus directe pour l’ordre mondial avec la guerre barbare contre l’Ukraine, et son pacte inquiétant avec la Chine », a ainsi déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen après avoir rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida avec le président du Conseil européen Charles Michel.