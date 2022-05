Après la romantique évasion d’une agente pénitentiaire et d’un détenu aux Etats-Unis, une évasion bien différente, mais tout aussi incroyable, s’est déroulée en Russie. Il s’agit de celle de Maria Alekhina. Cette activiste russe de 33 ans s’est fait connaître avec son groupe, les Pussy Riot, en chantant une prière punk contre Vladimir Poutine dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou en août 2012. Condamnée à deux ans de prison, elle a ensuite été libérée, mais a poursuivi son militantisme jusqu’à aujourd’hui.

Dans le viseur des autorités russes depuis dix ans, Maria Alekhina a toutefois vu la pression du gouvernement et de la police à son égard intensifiée depuis l’été dernier. En septembre, la militante est ainsi condamnée à un an de « restrictions » à sa liberté pour avoir appelé à manifester contre l’arrestation du principal opposant russe, Alexeï Navalny. La jeune femme est placée sous contrôle judiciaire, est soumise à un couvre-feu nocturne et a interdiction de quitter Moscou. Mais la justice ne s’arrête pas là. Mi-avril, en plein pendant le conflit ukrainien, son assignation à résidence se transforme en vingt et un jours de prison ferme dans une colonie pénitentiaire. C’est à ce moment-là que Maria Alekhina décide de fuir la Russie, au moins temporairement.

Manteau à capuche et sac à dos carré sur le dos

L’activiste échafaude alors un plan, dont les plus grands fugitifs reconnaîtront l’ingéniosité. Pour échapper à la surveillance de la police qui ne quitte pas des yeux l’appartement de son amie dans lequel elle loge, Maria Alyokhina se déguise en livreuse de repas. Sur Twitter, sa compagne Lucy Shtein a publié une photo la montrant dans un manteau vert à capuche du groupe « delivery club », avec sur le dos, le fameux sac à dos carré, propre aux livreurs. « Un moyen facile de contourner les flics postés à votre porte », écrit la jeune femme en légende.

легкий способ пройти мимо ментов у твоего подъезда pic.twitter.com/45xentHNNT — штейн (@lcshtn) May 10, 2022

La suite, Maria Alekhina elle le racontera au New York Times plus tard. Afin de ne pas être localisée, la trentenaire prend soin de laisser son portable dans l’appartement. Un ami la conduit à la frontière biélorusse. Elle mettra ensuite une semaine à rejoindre la Lituanie. Un long périple effectué avec de grosses chaussures à plateforme noires, sans lacets. Un clin d’œil à ses séjours en prison, où les lacets sont confisqués. C’est finalement à Vilnius que Maria Alekhina accepte de révéler sa fuite au quotidien américain. « J’étais heureuse d’avoir réussi, c’était un imprévisible doigt d’honneur aux autorités russes, déclare-t-elle depuis un petit studio de la capitale lituanienne. Je ne comprends toujours pas vraiment comment j’ai fait. »

Lors de son interview au New York Times, Maria Alekhina était entourée d’une dizaine d’autres membres du groupe des Pussy Riot, ayant récemment fui la Russie. Parmi elles, sa compagne Lucy Shtein. « Maria n’a pas quitté la Russie, elle est partie en tournée ! », écrit cette dernière sur Twitter. Le groupe punk féministe prévoit effectivement une tournée à partir du 12 mai à Berlin, pour collecter des fonds pour l’Ukraine.