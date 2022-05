C’est une rumeur qui revient deux ans après être apparue au début de la pandémie. Elle vise Madagascar, son président et l'OMS. Selon des messages relayés sur les réseaux sociaux, le pays africain a quitté l’Organisation mondiale de la Santé. Son président, Andry Rajoelina, aurait déclaré : « L’OMS m’a offert 20 millions de dollars pour mettre un peu de toxicité dans mon remède [contre le] Covid-19 ».

FAKE OFF

Madagascar est toujours membre de l’OMS*. L’organisation indique y disposer d’une représentante. De plus, le 10 mai, soit seulement 24 heures avant la publication de cet article, l’organisation a publié un communiqué de presse au sujet de la vaccination contre le Covid-19 dans le pays. L’OMS y « félicite » le gouvernement de Madagascar pour son action et indique qu’elle « continue de soutenir le pays pour généraliser l’adhésion à la vaccination contre [le] Covid-19 ».

Quant à la prétendue déclaration d’Andry Rajoelina, on n’en trouve aucune trace sur les comptes Facebook et Twitter du président. Elle semble avoir commencé à circuler mi-mai 2020 en anglais puis en français sur des blogs et sur Facebook. Or, le 21 mai 2020, quelques jours après l’apparition de cette fausse citation en ligne, le président malgache indiquait avoir échangé avec Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS. Un geste qui serait surprenant si le président avait effectivement fait cette déclaration quelques jours plus tôt.

Quant au « remède » contre le Covid-19 qui est évoqué dans cette fausse citation, il s’agit très probablement de l'artemisia. Andry Rajoelina avait rapidement promu la consommation du « Covid Organics », un mélange à base de cette plante et d’autres plantes, pour lutter contre le coronavirus. Le 19 avril 2020, il avait annoncé la production de cette boisson. Le 4 mai, l’OMS s'était montrée prudente, demandant des essais pour évaluer son efficacité. L’artemisia ne fait pas partie des traitements actuellement recommandés par l’OMS pour lutter contre le Covid-19.

* Ni l’OMS ni l’ambassade de Madagascar en France n’ont donné suite aux sollicitations de 20 Minutes pour cet article.