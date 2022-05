Les combats sont toujours en cours ce mercredi sur l’île aux Serpents, selon le ministère de la défense britannique. L’armée russe assurait effectivement mardi y avoir repêché en mer Noire trois corps supplémentaires de « militaires des forces spéciales ukrainiennes », portant à 27 le total des cadavres repêchés après une tentative de Kiev de reprendre la stratégique île aux Serpents. Un « échec », selon Moscou. Pourquoi ce confetti émergeant au-dessus des flots est-il au centre d’un conflit armé entre l’Ukraine et la Russie ? 20 Minutes vous explique tout sur l’île aux Serpents, point stratégique en mer Noire devenu un symbole de la résistance à l’offensive russe.

L’île aux Serpents, à l’origine du conflit

Dès le premier jour du conflit en Ukraine, le 24 février 2022, les Russes ont attaqué l’île aux Serpents pour s’en emparer. Cela a donné lieu à cet épisode, monté en épingle par la propagande de Kiev, durant lequel des gardes-côtes ukrainiens avaient lancé par radio au croiseur russe Moskva, coulé depuis, d’aller se « faire foutre » plutôt que de se rendre. D’emblée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait salué la mort « héroïque » de ces soldats qui « ont défendu jusqu’au bout » cette petite île face aux Russes.

[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸 Vidéo du croiseur à missiles de garde russe Moskva sommant les gardes ukrainiens présent sur l’île des serpents de se rendre aux forces russes. Les forces ukrainiennes ont refusé et ont toute été tuées lors de l’assaut. https://t.co/E2Ay0gFlCu pic.twitter.com/oCcIa9QAmK — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 25, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



De nombreux médias avaient repris l’histoire de ces 13 soldats martyrs [treize selon certaines sources, une cinquantaine selon d’autres] avant que la marine ukrainienne n’indique sur Facebook que les soldats étaient « vivants et en bonne santé ». De son côté la télévision russe diffusait des images de ces militaires détenus désormais en Crimée. Cet épisode a conféré à ce caillou un poids symbolique mais aussi fait de cette minuscule l’île aux Serpents le sujet du premier acte de propagande de Kiev de grande envergure. Le gouvernement lançant même un timbre pour célébrer l’événement sur lequel on voit un soldat de dos faire un doigt d’honneur au croiseur russe Moskva, au large.

L’île aux Serpents, pilonnée sans merci

Après avoir affirmé la semaine dernière avoir bombardé l’île aux Serpents et avoir détruit une batterie russe, l’armée ukrainienne a annoncé avoir détruit deux patrouilleurs russes de type Raptor près de l’île, à l’aide de drones Bayraktar. La semaine dernière, c’est Le Serna, un navire rapide de débarquement ayant une capacité d’emport de 45 tonnes, qui aurait été touché, a précisé la même source sur Facebook. Le 8 mai, Kiev aurait détruit un hélicoptère qui tentait de déposer des parachutistes russes. Près de 50 soldats de Moscou auraient été tués dans ces attaques en série, selon les médias ukrainiens [27 corps auraient été repêchés]. En parallèle, il s’avérerait que des dauphins auraient été envoyés par les forces russes en mission commando en mer Noire.

L’île aux Serpents, entre conflit et stratégie

L’île aux Serpents est un territoire de quelques hectares [662 mètres d’est en ouest, 440 mètres du nord au sud] qui offre, selon le ministère de la Défense britannique, une « plateforme de tir menaçant partout alentour ». Ce minuscule territoire est en effet à une cinquantaine de kilomètres de l’embouchure du Danube, l’un des principaux fleuves d’Europe et importante voie commerciale, à une centaine de kilomètres d’Odessa et elle permet théoriquement de frapper tout le littoral ukrainien. L’île aux Serpents est également à moins de 200 kilomètres du grand port roumain de Constanta et 300 kilomètres de la grande base russe de Crimée, à Sébastopol.

En temps de paix, l’île offre un large domaine maritime et les richesses qui vont avec, notamment des hydrocarbures. L’AFP rappelle que la Roumanie et l’Ukraine ont d’ailleurs dû aller en justice pour régler le contentieux les opposant pour le contrôle de ces ressources. La Cour internationale de justice a finalement tranché en 2009 et décidé que l’île était ukrainienne.

L’île aux Serpents, un futur point d’appui pour la Russie ?

Jusqu’au début de la guerre en Ukraine, l’île aux Serpents était tenue par un contingent réduit de gardes-frontières ukrainiens, selon Courrier International. « Vulnérable », elle est depuis le 24 févier victime du pilonnage intensif russe et pourrait, selon les experts devenir « un point fondamental, stratégique, qu’il faudra surveiller ». « Ça bloque l’accès aéromaritime à toute la frange côtière ukrainienne, cela fait peser une menace sur l’embouchure du Danube », confirme à l’AFP le capitaine de vaisseau Eric Lavault, porte-parole de la Marine française.

​

Et les Russes ne seraient pas près de laisser tomber leur annexion, souhaitant s’assurer avec une telle plateforme de quoi mettre en sécurité « du matériel de défense antiaérienne, de défense anti-navire, mais aussi des systèmes de missile à moyenne portée en complément de la puissance de feu des navires de la flotte de la mer Noire », estime Igor Delanoë. Selon le directeur adjoint de l’Observatoire franco-russe à Moscou et spécialiste de la marine russe, l’île aux Serpents « est un point d’appui qui permet d’être plus en confiance sur les approches des côtes ukrainiennes ».