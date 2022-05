Guerre en Ukraine EN DIRECT : Selon Kiev, la menace russe s'éloigne de Kharkiv...

7h02 : Selon les Américains, Poutine se prépare à « un conflit prolongé »

La cheffe du renseignement américain a indiqué que Vladimir Poutine compte sur un essoufflement du soutien occidental à l’Ukraine et se prépare à « un conflit prolongé », pour lequel il va « probablement » imposer la loi martiale en Russie. Cela pourrait conduire à une « trajectoire plus imprévisible et potentiellement une escalade » dans les prochains mois, selon Avril Haines.