« Il connaissait le prix de la liberté et voulait de tout son coeur la paix pour l’Ukraine. On va le faire, on va vaincre ». Volodymyr Zelensky a rendu hommage à la « sagesse » de Léonid Kravtchouk, décédé mardi à 88 ans en pleine invasion russe. Celui qui fut l’un des fossoyeurs de l’URSS qui en tant que premier président de l’Ukraine indépendante rendit également à Moscou l’arsenal nucléaire hérité de l’Union soviétique, le troisième au monde.

« Léonid Kravtchouk était non seulement un homme politique et une figure historique, mais aussi une personne qui savait trouver des mots sages pour que tous les Ukrainiens l’entendent », a réagi le président ukrainien en parlant de celui qui « avait connu la Seconde Guerre mondiale et l’occupation ».

Sens politique mais mécontentement populaire

Homme aux cheveux gris et au sourire narquois, Léonid Kravtchouk était connu pour son sens politique, qui ne le sauva toutefois pas du mécontentement populaire. En août 1991, celui qui était alors le dirigeant de la république socialiste soviétique d’Ukraine réussit en quelques jours à persuader la majorité communiste du Parlement de proclamer l’indépendance de l’Ukraine.

Quelques mois plus tard, il se faisait facilement élire dès le 1er tour président de l’Ukraine indépendante, jouant la carte du compromis entre les communistes et les nationalistes et gagnant à cette occasion un surnom, « Renard rusé ».

Puis, le 8 décembre 1991, Léonid Kravtchouk paraphait avec ses homologues de la Russie et du Bélarus soviétiques, Boris Eltsine et Stanislav Chouchkevitch, un traité organisant la dissolution de l’URSS, signant l’arrêt de mort de l’empire soviétique.

Né en 1934 dans une famille paysanne de la région de Rivne, alors en territoire polonais, Léonid Kravtchouk s’était jusqu’à cette époque hissé patiemment au sommet de la hiérarchie soviétique, à la faveur d’une longue carrière de bureaucrate. Diplômé d’une école spéciale du Parti communiste, il avait passé trente ans au département de la propagande du Parti.

Chance ratée

La victoire à l’élection présidentielle ukrainienne de Léonid Koutchma, profondément lié au système communiste, est toutefois considérée par beaucoup comme une chance ratée pour l’Ukraine. Celle, notamment, de suivre les États baltes ou la Pologne sur la voie d’une intégration européenne et du développement économique.

Durant son mandat, de 1992 à 1994, le taux d’inflation en Ukraine dépasse les 1000 %, les scandales de corruption sont courants et des dizaines de banques font faillite, provoquant une baisse radicale du niveau de vie dans cette ex-république soviétique considérée comme une des plus privilégiées.

Symbole de cette époque, le cabas à deux roues dans lesquels les Ukrainiens amenaient leurs biens au marché pour tenter de joindre les deux bouts gagnera le surnom de « kravtchoutchka ».

Parallèlement, l’Ukraine indépendante se retrouve sous la pression de Moscou et de Washington. Craignant une potentielle catastrophe, les deux puissances obligent Kiev à rendre ses armes nucléaires héritées de l’URSS, en échange de garanties sécuritaires de l’Occident.

Les présidents américain, russe et ukrainiens, Bill Clinton, Boris Eltsine et Léonid Kravtchouk, signent un accord de non-prolifération nucléaire le 19 janvier 1994 à Moscou. - AFP

Décision qui hante l’Ukraine

Des dizaines de missiles balistiques et de bombardiers stratégiques sont rendus à Moscou. Si elle a longtemps semblé anodine, cette décision est revenue au premier plan en 2014 après l’annexion de la Crimée et le déclenchement d’une guerre entre Kiev et des séparatistes pro-russes soutenus par Moscou, certains observateurs y voyant là une grave erreur.

Dès lors, la popularité de Léonid Kravtchouk chute. En 1994, une crise politique l’oblige à appeler une élection présidentielle anticipée qu’il perd face à son ancien Premier ministre Léonid Koutchma, considéré comme prorusse.

Elu ensuite député, Léonid Kravtchouk continuera une carrière polit ique sans grand éclat jusqu’en 2006, date à laquelle il perd son mandat à la Rada (parlement) ukrainienne.

Il fera en 2020 un bref retour sur la scène politique, acceptant l’offre du président Volodymyr Zelensky de devenir un des négociateurs ukrainiens dans les pourparlers avec la Russie sur le règlement du conflit dans l’Est du pays.