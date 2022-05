Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La vie reprend son cours dans la capitale ukrainienne. Près des deux tiers des 3,5 millions d’habitants de Kiev sont revenus dans la capitale ukrainienne, qui s’était vidée de la majorité de ses résidents au début de l’invasion russe le 24 février, a indiqué ce mardi le maire Vitali Klitschko.

Les visites de dirigeants se poursuivent par ailleurs dans la capitale et sa banlieue. La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, et son homologue néerlandais Wopke Hoekstra étaient dans le pays ce mardi. Berlin va réouvrir son ambassade dans la capitale où les tulipes semblent avoir remplacé les chars russes, du moins pour le moment.

La phrase du jour

L’adhésion de l’Ukraine à l’UE est une question de guerre ou de paix en Europe. »

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse avec son homologue allemande. « Une des raisons pour lesquelles la guerre a commencé est que [le président russe Vladimir] Poutine était convaincu que l’Europe n’avait pas besoin de l’Ukraine », a ajouté Dmytro Kouleba.

Le chiffre du jour

Plus de 1.000. Il s’agit du nombre de militaires ukrainiens, dont « des centaines sont blessés », qui sont toujours coincés dans l’aciérie Azovstal, a indiqué ce mardi la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. L’immense complexe est encore assiégé par les troupes russes à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine.

La tendance du jour

La guerre est loin d’être terminée. C’est le constat de la cheffe du renseignement américain, Avril Haines ce mardi. « Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a l’intention d’atteindre des objectifs au-delà du Donbass », a-t-elle déclaré lors d’une audition au Congrès.

Les services de renseignement américains estiment que l’armée russe veut « étendre le pont terrestre [dans le sud de l’Ukraine] à la Transnistrie ». S’il est « possible » que les forces russes réalisent cet objectif dans les mois qui viennent, « ils ne pourront atteindre la Transnistrie et inclure Odessa sans décréter une forme de mobilisation générale », a-t-elle estimé.



Le président russe « compte probablement sur un affaiblissement de la détermination des Etats-Unis et de l’Union européenne lorsque les pénuries de biens alimentaires et la hausse des prix de l’énergie vont s’aggraver », a-t-elle prévenu. D’après elle, les ambitions de Vladimir Poutine dépassent les capacités de l’armée russe et « nous allons évoluer dans les prochains mois selon une trajectoire plus imprévisible et potentiellement une escalade ».