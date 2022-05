Le ministre de l’Intérieur a demandé mardi aux préfets, à la police et à la gendarmerie « de redoubler de vigilance et d’organiser une protection renforcée des lieux d’intérêt de la communauté juive de France ». Cette précaution qui vise en particulier les « lieux religieux, culturels et scolaires », intervient à la suite de menaces proférées par Daesh.

Le 17 avril, dans un communiqué audio diffusé sur la messagerie Telegram, l’organisation djihadiste promettait de « venger » son précédent chef, mort en février, et appelait ses partisans à profiter de la guerre en Ukraine pour reprendre leurs attaques en Europe. « Dans son message, elle vise tout particulièrement la communauté juive », écrit le ministre de l’Intérieur dans un télégramme.