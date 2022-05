Depuis quelques jours, plusieurs internautes relaient un message alarmiste sur des groupes de messagerie telles que Telegram. « Les autorités allemandes conseillent aux citoyens allemands de faire des réserves de nourriture et de médicaments suffisantes pour 10 jours. Une liste des produits de première nécessité a été dressée : 20 litres d’eau, 3,5 kilogrammes de céréales, pâtes, pommes de terre et riz, pois, fruits et noix, lait, poisson, œufs… » La quasi-totalité de ces messages sont conclus par un appel aux Français à suivre cette recommandation.

Le message alarmiste diffusé sur différentes messageries. - Capture d'écran

Pour preuve, le message oriente le lecteur vers une interview en allemand de Nancy Faeser, la ministre de l’Intérieur allemande. Tout aussi inquiétants, d’autres internautes jettent quelques gouttes d’huiles sur le feu en répondant que le gouvernement allemand agit de la sorte parce que quelque chose pourrait se passer, sans préciser ce que cela pourrait être.

FAKE OFF

L'interview de Nancy Faeser a été donnée au site d’information Handelsblatt le 1er mai 2022. La ministre, nommée en décembre dernier, est questionnée sur un éventail de sujets, à commencer par la guerre en Ukraine. Au fil de ses réponses, la discussion s’oriente vers la Sécurité civile. Regrettant que la protection civile ait été « démantelée » pendant 16 ans, Nancy Faeser explique vouloir améliorer ses capacités, pas seulement à cause du conflit en Ukraine, mais aussi à cause des pandémies et des conséquences du changement climatique, dont l’inondation catastrophique de juillet 2021 dans la vallée de l'Ahr. La ministre ajoute alors vouloir vérifier les mesures de protection civile, sur les questions techniques, mais aussi sur les stocks de nourriture, de médicaments et de fournitures médicales.

C’est à ce moment que le lien est fait avec le message viral que l’on trouve sur les messageries. La ministre est interrogée sur les recommandations de son prédécesseur Thomas de Maizière qui avait lancé un plan de défense en cas d’attaque sur le territoire allemand, conseillant notamment aux citoyens de faire des stocks d’eau. Cette mesure avait été très critiquée Outre-Rhin, le ministre était alors accusé d’alimenter les peurs.

Nancy Faeser botte légèrement en touche et renvoie ses interlocuteurs vers le Bundesamt für Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Office fédéral pour la protection des populations et l’assistance en cas de catastrophe) qui a édité un manuel de prévention et des bons gestes en cas de situation d'urgence. C’est dans ce manuel que l’on retrouve les quantités d’eau et autres aliments qu’il peut être utile de conserver chez soi en cas de catastrophe.

Mais surtout, la ministre parle seulement d’une liste « qui a du sens », sans appeler directement les citoyens allemands à suivre ces recommandations et surtout, sans lui donner une dimension nécessaire et urgente, contrairement à ce que pourraient laisser croire les messages précédemment cités.

Et en France ?

Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’agriculture, Protection civile… Toutes les institutions interrogées par 20 Minutes n’ont pas connaissance d’une telle liste officielle diffusée dans l’Hexagone. Si le ministre de l’agriculture, Julien Denormandie serine depuis le début du conflit en Ukraine qu'« il n’y a pas de risque de pénurie en France car notre agriculture est forte, solide et souveraine », une source au ministère précise qu’il ne serait « pas délirant de faire quelques provisions dans certaines régions à risque d’inondations, par exemple ». Mais cette même source ajoute qu’un appel aux stocks, même mineurs, pourrait entraîner « des ruptures de stocks d’opportunités comme on a pu le voir au premier confinement ».

S’il n’est donc pas nécessaire de se ruer dans les grandes surfaces pour s’approvisionner, le site du gouvernement propose un exemple de kit d'urgence​ utile en cas de catastrophe.