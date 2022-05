Un Palestinien tentant de s’infiltrer en Israël depuis la Cisjordanie occupée a été tué dimanche soir par l’armée israélienne tandis qu’un policier israélien a été blessé dans une attaque au couteau à Jérusalem, ont indiqué les forces israéliennes et des médecins.

Ces nouvelles violences sont survenues quelques heures après l’annonce par Israël de l’arrestation, après plus de 48 heures d’une vaste chasse à l’homme, de deux Palestiniens soupçonnés d’avoir tué jeudi à la hache trois Israéliens dans la ville israélienne d’Elad. Après l’attaque jeudi soir, la police a lancé une chasse à l’homme en diffusant les photos et les noms de deux Palestiniens soupçonnés de l’avoir commise. Selon des témoins, les assaillants ont sauté d’une voiture et commencé à attaquer des passants avec des haches avant de s’enfuir à bord du véhicule. Trois Israéliens ont été tués et quatre blessés, dont l’un est dans un état critique. Les suspects ont été retrouvés près de la ville d’Elad, située à proximité de la métropole de Tel-Aviv. Ils se sont rendus et ont fait des aveux, selon un responsable militaire israélien.

Un homme a poignardé un policier israélien

Dimanche soir, un Palestinien qui tentait d’entrer en Israël à travers la barrière de séparation depuis la Cisjordanie occupée a été tué par l’armée israélienne, ont indiqué l’armée et un hôpital. Des soldats lui ont « tiré dessus selon les procédures ». Un porte-parole de l’hôpital israélien Sheba a ensuite indiqué à l’AFP que le Palestinien était décédé des suites de ses blessures.

Toujours en soirée, un homme a poignardé un policier israélien près de la Vieille ville de Jérusalem avant d’être blessé par balle par les forces israéliennes, ont indiqué la police israélienne et des médecins. Le policier a été transporté à l’hôpital.

18 personnes ont été tuées en mars dans des attentats anti-israéliens

L'attaque à Elad ​ jeudi a eu lieu le jour des célébrations du 74e anniversaire de la création de l’Etat d’Israël, qui pour les Palestiniens représente une « Nakba » («catastrophe », en arabe) et est synonyme d’exode pour des centaines de milliers d’entre eux.

Au total, depuis le 22 mars, 18 personnes ont été tuées dans des attentats anti-israéliens en Israël et en Cisjordanie, perpétrés par des Arabes israéliens et des Palestiniens. Dans la foulée des premières attaques, les forces israéliennes ont mené des opérations en Cisjordanie, notamment dans la région de Jénine d’où étaient originaires des assaillants. Vingt-huit Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués.