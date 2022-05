Une rencontre au sommet, version « femme de ». La Première dame des Etats-Unis, Jill Biden, a rencontré celle de l’ Ukraine, Olena Zelenska, à Oujhorod, dans une école ukrainienne près de la frontière slovaque. « Je voulais venir pour la Fête des mères. Je pensais qu’il était important de montrer au peuple ukrainien que cette guerre doit s’arrêter », a-t-elle déclaré devant des journalistes, affirmant que « le peuple américain se tient aux côtés du peuple ukrainien ».

Jill Biden se trouvait en Slovaquie cette semaine, notamment pour rencontrer des familles de réfugiés ukrainiens et son incursion en Ukraine avait été gardée secrète jusqu’au dernier moment. Jill Biden et Olena Zelenska se sont serrées dans les bras et la Première dame des Etats-Unis a offert un bouquet de fleurs à l’épouse du président ukrainien.

74.000 Ukrainiens toujours réfugiés en Slovaquie

C’est la première fois qu’Olena Zelenska apparaît en public depuis le début du conflit le 24 février, a indiqué un responsable américain. Selon la même source, les deux dames ont échangé des courriers au cours des dernières semaines. « Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour un acte très courageux », a-t-elle dit. « Parce que nous comprenons ce qu’il faut pour que la Première Dame des États-Unis vienne ici pendant une guerre où les opérations militaires ont lieu tous les jours, où les sirènes d’alerte aérienne résonnent tous les jours, même aujourd’hui », a ajouté Olena Zelenska.

Une rencontre à huis clos des deux femmes a duré environ une heure, avant qu’elles rencontrent des enfants réfugiés travaillant sur des découpages en papier, accompagnés de leurs mères. Jill Biden est ensuite repartie vers la frontière slovaque, pays dont elle doit rencontrer des hauts responsables lundi, pour le dernier jour de sa tournée. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, environ 74.000 Ukrainiens sont restés en Slovaquie après leur fuite, et souhaiteraient pouvoir retourner dans leur pays le moment venu.