Soixante personnes sont portées disparues après le bombardement samedi d’une école où elles se réfugiaient dans la région de Lougansk dans l’est de l’ Ukraine, a indiqué dimanche le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï. Le village de « Bilogorivka a subi une frappe aérienne. Les bombes ont atteint l’ école et, malheureusement, elle a été complètement détruite », a déclaré le gouverneur sur son compte Telegram. « Il y avait au total 90 personnes. 27 ont été sauvées », a-t-il ajouté

« Soixante personnes qui se trouvaient dans l’école sont très probablement mortes », a-t-il encore dit, précisant que la température avait été très élevée sur le site après l’explosion provoquée par la bombe. « Il a été impossible pendant la nuit aux services de secours de travailler là-bas en raison de frappes. Il leur aurait fallu éclairer le site, ce qui aurait attiré de nouveaux bombardements », a expliqué le responsable.

« A présent les services de secours travaillent et se sont également rendus dans le village voisin de Chepilivka où un obus a atteint une maison dans laquelle se trouvaient 11 personnes. Il y a là plus de chances que les gens aient survécu », a indiqué le gouverneur, expliquant que les gens se trouvaient dans un sous-sol et qu’il s’agissait d’un tir d’artillerie et non d’une bombe larguée par un avion.