Guerre en Ukraine EN DIRECT : Volodymyr Zelensky va participer ce dimanche à une réunion du G7…

9h30 : Kiev demande à MSF d’organiser une mission à Azovstal

L’Ukraine a demandé samedi à Médecins sans frontières (MSF) d’organiser une mission pour évacuer et soigner les soldats retranchés dans l’aciérie Azovstal de Marioupol, dans un communiqué diffusé quelques heures après l’annonce de l’évacuation des civils.

Le ministère, « appelle MSF à organiser une mission destinée à évacuer les défenseurs de Marioupol et d’Azovstal et à fournir des soins aux blessés, dont les droits humains ont été violés par la Fédération de Russie », peut-on lire dans le communiqué rédigé en anglais.

Les défenseurs de l’immense site industriel « se trouvent depuis 72 jours d’affilée, sous les bombardements et attaques incessants de l’armée russe » et par « manque de médicaments d’eau et de nourriture, les soldats blessés meurent de gangrène et de septicémie », indique le ministère.