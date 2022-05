Certaines ont plus de 50 ans, d’autres à peine 20, et toutes ont un point commun : elles n’auraient jamais pensé devoir devoir à nouveau défendre le droit à l’avortement. Surtout pas en 2022. Mais alors que la Cour suprême, portée par une large majorité conservatrice, pourrait renvoyer les Etats-Unis 50 ans en arrière en annulant l’arrêt Roe v. Wade, qui avait légalisé l’avortement dans tout le pays en 1973, la résistance s’organise. A Los Angeles, des femmes qui ont répondu à l’appel de l’organisation RiseUp4Abortion expliquent leur combat. Et craignent que d'autres avancées, comme le mariage gay, soient également dans en danger.