A la demande des Etats-Unis, les autorités des îles Fidji ont saisi un superyacht ce mardi. Le bateau de luxe appartiendrait à un oligarque russe visé par des sanctions liées à la guerre en Ukraine, a indiqué ce jeudi le ministère américain de la Justice.

Baptisé Amadea, ce navire estimé à 325 millions de dollars serait celui de l’homme d’affaires et député Suleiman Kerimov. Ce dernier aurait fait fortune grâce à ses participations dans de grandes entreprises énergétiques et financières russes, dont Gazprom et Sberbank.

« Pas de cachette » pour les criminels russes

Le yacht avait déjà été immobilisé par les autorités fidjiennes depuis l’émission d’un mandat américain de saisie. Ce mardi, un tribunal local avait ordonné sa saisie. « Il n’y a pas de cachette pour les avoirs des criminels qui soutiennent le régime russe », a déclaré Merrick Garland, ministre de la Justice américain.

« Cette saisie montre aux oligarques russes corrompus qu’ils ne peuvent pas se cacher, même dans les endroits les plus reculés du monde », a commenté la numéro deux du ministère américain de la Justice, Lisa Monaco. « Chaque yacht acheté avec de l’argent sale est dans notre viseur. »

Poursuivre les « oligarques russes corrompus »

L’Amadea mesure 107 m et dispose d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un héliport et d’un « jardin d’hiver » sur le pont. Une société enregistrée comme la propriétaire du bateau, Millemarin Investment, a fait appel de la saisie devant la Haute Cour des Iles Fidji. Selon le procureur de cette cour, une décision était attendue ce vendredi.

En avril, l’Espagne avait saisi à la demande des Etats-Unis un superyacht d’une valeur de 90 millions de dollars appartenant au milliardaire russe Viktor Vekselberg, un allié de Vladimir Poutine. En mars, Washington a annoncé la création d’une cellule dédiée à la poursuite des « oligarques russes corrompus » et de tous ceux qui violeront les sanctions américaines contre Moscou.

Depuis, les Américains ont « sanctionné et bloqué des navires et avions pour une valeur de plus d’un milliard » et « gelé des centaines de millions de dollars d’avoirs d’élites russes sur des comptes américains », selon la Maison-Blanche. Joe Biden espère pouvoir liquider ces actifs et utiliser l’argent pour compenser les dégâts subis par l’Ukraine.