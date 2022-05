Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Plus de six milliards d’euros destinés à l’Ukraine ont été réunis lors d’une conférence internationale des donateurs à Varsovie, a annoncé le Premier ministre polonais ce jeudi. « Cet argent sera réparti pour soutenir l’Ukraine et tous ceux qui soutiennent l’Ukraine », a déclaré Mateusz Morawiecki lors d’une conférence de presse commune avec son homologue suédoise Magdalena Andersson.

Lors de cette conférence organisée par la Pologne et la Suède avec la participation de l’Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à « accorder immédiatement à l’Ukraine le statut de candidat » à l’UE. Plus tôt, il a annoncé le lancement d’une plate-forme de financement participatif en ligne conçue pour aider Kiev à gagner la guerre contre la Russie et reconstruire les infrastructures du pays.

La phrase du jour

Les actions de l’Otan ne permettent pas d’achever rapidement l’opération »

D’après le porte-parole du Kremlin, les Occidentaux participent à une guerre longue en Ukraine en partageant des « données du renseignement avec les forces armées ukrainiennes » et en livrant des armes à Kiev. Ces actions « ne sont toutefois pas en mesure d’empêcher » que les objectifs de l’intervention militaire russe en Ukraine soient remplis, a ajouté Dmitri Peskov.

Le chiffre du jour

300 millions. Paris va porter son aide globale à deux milliards de dollars en tout, a annoncé le président ce jeudi. Ces 300 millions supplémentaires ne porteront pas sur le volet militaire du soutien français à l’Ukraine, a toutefois précisé Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs.

La tendance du jour

Les forces russes semblent désormais décidées, après deux mois de siège et de bombardements, à en finir avec les derniers combattants ukrainiens qui, depuis les souterrains de l’immense aciérie Azovstal, résistent encore à Marioupol, dévastée par deux mois de siège et de bombardements russes.

Le commandant-adjoint du régiment Azov qui défend l’aciérie, Sviatoslav Palamar, a affirmé dans une vidéo ce jeudi que des « combats sanglants » se déroulaient à l’intérieur même de cet immense site industriel et que les Russes « ne respectaient pas leur promesse » de cessez-le-feu annoncé la veille.



A l’inverse, le porte-parole du gouvernement Dmitri Peskov a assuré que des couloirs humanitaires « fonctionnaient » pour évacuer les civils restants dans cette usine de Marioupol – qui seraient encore 200, selon le maire de la ville Vadim Boïtchenko. Il a aussi démenti tout assaut et affirmé que l’armée russe respectait le cessez-le-feu autour de l’aciérie qu’elle a annoncé mercredi et qui devait durer pour trois jours.